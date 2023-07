ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति की हनीट्रैप हत्या मामले में 5 लोग दोषी करार, सितंबर में सुनाया जाएगा फैसला

ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर में एक 44 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने पांच लोगों को दोषी पाया। इन पांच लोगों के गिरोह में तीन पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के अनुसार विशाल गोहेल 23 जनवरी 2023 को अपने घर में मृत पाए गए थे। बता दें कि विशाल गोहेल को पहले हनीट्रैप के जाल में फंसाया गया।

ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति की हनीट्रैप हत्या मामले में 5 लोग दोषी करार।

लंदन, पीटीआई। ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर में एक 44 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने पांच लोगों को दोषी पाया। इन पांच लोगों के गिरोह में तीन पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, विशाल गोहेल 23 जनवरी 2023 को अपने घर में मृत पाए गए थे। हनीट्रैप के जाल में फंसाया बता दें कि विशाल गोहेल को पहले हनीट्रैप के जाल में फंसाया गया। इसके बाद उसके घर में लूटपाट की गई और उसकी हत्या कर दी गई। सेंट एल्बंस क्राउन कोर्ट की एक जूरी के मुताबिक, विशाल गोहेल को महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने का झांसा दिया गया। हनीट्रैप कर महिला के साथी उसे लूटने के लिए आए और उसके साथ मारपीट की। पड़ोसी ने घर में पाया मृत अदालत को जानकारी दी गई कि 22 जनवरी, 2022 को विशाल गोहेल को एक पड़ोसी ने मृत पाया। जानकारी के मुताबिक, पड़ोसी जब विशाह गोहेल के घर के अंदर घुसा तो देखा कि गोहेल का मुंह बंधा हुआ है और अधमरे हाल में फर्श पर पड़ा हुआ है। पोस्टमॉर्टम में खुलासा हुआ कि गोहेल के सिर पर गंभीर चोटें आई थीं। अदालत ने पांच को पाया दोषी अभियोजक चार्लोट नेवेल केसी ने अदालत को बताया कि तीन महिलाएं व तीन पुरुष कैब में गोहेल के घर पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पहले घर में लूटपाट की गई। इस मामले में कोर्ट ने पांच लोगों को दोषी पाया। वहीं, छठे आरोपी को बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि इन सभी पांचों को 26 सितंबर को सेंट एल्बंस क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी।

