हाथों में हाथ डाले रोमांटिक डेट पर पत्नी संग दिखे एस्ट्रोनॉमर के पूर्व CEO, 'कोल्डप्ले' विवाद के बाद रिश्तों में आई थी दरार

एस्ट्रोनॉमर के पूर्व सीईओ एंडी बायरन पत्नी मेगन के साथ दिखाई दिए। दोनों को केनेबंक के एक बीच पर हाथों में हाथ डाले देखा गया। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट विवाद के बाद मेगन ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी और अपना सरनेम भी हटा लिया था। एंडी बायरन को उनकी कंपनी की एचआर प्रमुख को चूमते हुए देखा गया था जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के मशहूर कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में कंपनी की एचआर के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने के दो महीने बाद एस्ट्रोनॉमर के पूर्व सीईओ एंडी बायरनपत्नी मेगन के साथ देखे गए। इस दौरान मेगन अपने उगलियों में शादी की अंगूठी पहने नजर आईं।

न्यू यॉर्क पोस्ट के अनुसार कपल की तस्वीरें केनेबंक स्थित स्थानीय समुद्र तट पर जाते हुए ली गईं। जहां दोनों ने ढलती शाम के साथ रोमांटिक डेट एन्जॉय किया। कुछ तस्वीरों मे दोनों हाथों में हाथ थामे नजर आये। ये तस्वीरें ऐसे समय पर सामने आई है जब 'कोल्डप्ले कॉन्सर्ट' विवाद के बाद मेगन ने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। मेगन ने अपने सभी अकाउंट से एंडी का सरनेम भी हटा लिया था। पेज सिक्स की एक रिपोर्ट की माने तो अटकले ये भी लगाईं जा रहीं थी कि मेगन ने केनेबंक, मेन स्थित आलीशान मकान तक छोड़ दिया है।

क्यों चर्चा में आए एंडी ब्रायन? 51 साल के बायरन 16 जुलाई को उस समय चर्चा में आ गए जब उन्हें कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान अपनी कंपनी की एचआर प्रमुख 52 साल की क्रिस्टिन कैबट को चूमते हुए गया। जैसे ही कैमरा उनकी ओर दिखाया गया दोनों हैरान होकर फ्रेम से दूर हो गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद चर्चा का विषय बन गया। यूजर्स ने जमकर वीडियो को वायरल कर दिया।

वीडियो वायरल होने के बाद एंडी और क्रिस्टिन ने दिया था इस्तीफा सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद एस्ट्रोनॉमर ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा की एंडी और क्रिस्टिन को फिलहाल छुट्टी पर भेज दिया गया। इस मामले में आगे की जांच की जाएगी। अगले ही एंडी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्रिस्टिन ने भी उसी हफ्ते पद से इस्तीफे की पेशकश की थी ।