    यूरोपीय संघ नियामकों ने एक्स पर लगाया 14 करोड़ डॉलर का जुर्माना, क्यों हुई इतनी बड़ी कार्रवाई?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    यूरोपीय संघ के नियामकों ने एक्स पर डिजिटल नियमों का पालन न करने पर 14 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए) के तहत यह कार्रवाई ...और पढ़ें

    एक्स पर 14 करोड़ डॉलर का जुर्माना

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूरोपीय संघ के नियामकों ने शुक्रवार को एक्स पर यूरोपीय संघ के डिजिटल नियमों का पालन न करने पर 12 करोड़ यूरो (14 करोड़ डालर) का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय आयोग ने 27 देशों के समूह के डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत दो साल पहले एक्स के खिलाफ शुरू की गई जांच के बाद यह फैसला सुनाया।

    डीएसए के नाम से जाना जाने वाला यह नियम एक व्यापक नियम पुस्तिका है, जिसके तहत प्लेटफार्म को यूरोपीय यूजर्स की सुरक्षा और अपनी साइटों पर हानिकारक या अवैध सामग्री और उत्पादों को हटाने की अधिक जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता होती है। इसके लिए भारी जुर्माने का प्रविधान है।

    डिजिटल नियमों का उल्लंघन

    आयोग ने कहा कि वह एक्स को डीएसए की पारदर्शिता आवश्यकताओं के तीन अलग-अलग उल्लंघनों के कारण दंडित कर रहा है। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नाराज कर सकता है, जिनके प्रशासन ने ब्रसेल्स से डिजिटल नियमों की आलोचना की है और अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को दंडित किए जाने पर जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है।

    यूरोपीय संघ की सख्त कार्रवाई

    नियामकों ने कहा कि एक्स का ब्लू चेकमार्क नियमों का उल्लंघन करता है। इससे यूजर्स धोखाधड़ी और हेरफेर के शिकार हो सकते हैं। एक्स अपने विज्ञापन डाटाबेस और शोधकर्ताओं को सार्वजनिक डाटा तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाया है।

    (न्यूज एजेंसी AP के इनपुट के साथ)