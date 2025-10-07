DGCA ने बोइंग से मांगी बर्मिंघम में एअर इंडिया के विमान में गड़बड़ी पर रिपोर्ट, अहमदाबाद में इसी मॉडल का प्लेन हुआ था क्रैश

डीजीसीए ने एअर इंडिया के विमान 787 ड्रीमलाइनर की लंदन में हुई आपात लैंडिंग पर रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने जांच की पुष्टि की है। विमान के दोनों इंजन उड़ान के दौरान बंद हो गए थे जिसके बाद इमरजेंसी एनर्जी सिस्टम सक्रिय हुआ। डीजीसीए मामले की गहन जांच करेगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय विमान नियामक संस्था डीजीसीए ने बर्मिंघम में एअर इंडिया के विमान 787 ड्रीमलाइनर की लंदन में आपात लेंडिंग से संबंधित रिपोर्ट तलब की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने इसकी पुष्टि की और कहा कि हम इसकी गहन जांच कर रहे हैं।

एअर इंडिया की फ्लाइट संख्या एआइ117 बीते शनिवार को अमृतसर से बर्मिंघम की उड़ान पर थी और गंतव्य पर उतरने की प्रक्रिया में थी, तभी उसके दोनों इंजन बंद हो गए। भारतीय पायलट संघ के मुताबिक उस समय विमान 500 फीट की ऊंचाई पर था।

इसके चलते विमान का इमरजेंसी एनर्जी सिस्टम, जिसे रैम एयर टर्बाइन (रैट) कहा जाता है, सक्रिय हो गया और विमान को सुरक्षित उतारा जा सका। सामान्यतया, रैट उस स्थिति में स्वत: सक्रिय हो उठता है यदि विमान के दोनों इंजन फेल हो जाएं या इलेक्टि्रकल, इलेक्ट्रानिक या हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर दे। प्राथमिक जांच में विमान के सभी इलेक्टि्रकल और हाइड्रोलिक सिस्टम सामान्य पाए गए।

डीजीसीए करेगा मामले की गहन जांच नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि डीजीसीए इस मामले की गहन जांच करेगा, जिसकी वजह से रैम एयर टर्बाइन (आरएटी) सक्रिय हुआ। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद हम संबंधित हितधारकों से बात करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना न होने पाए। पायलट यूनियन ने डीजीसीए से मांग की है कि देश में संचालित हो रहे दर्जनों ड्रीमलाइनर विमानों की गहन जांच कराई जाए और इनके इलेक्टि्रकल सिस्टम को परखा जाए।

जून में विमान हादसे की जांच में कोई हेराफेरी नहीं इस साल जून में एअर इंडिया का 787 विमान इसी तरह की मिलती जुलती गड़बड़ी की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें 260 लोग मारे गए थे। भारतीय जांचकर्ताओं ने पाया था विमान के उड़ान भरने के तत्काल बाद फ्यूल इंजन के स्विच स्वत: रन से कटआफ मोड में चले गए थे। संभवत: इस वजह से विमान हादसा हुआ। इस मामले में मंत्री नायडू ने साफ किया कि जांच में किसी तरह की हेराफेरी या गड़बड़ी नहीं हुई है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआइबी) की तरफ से हादसे की जांच के संबंध में जताई गई चिंता के बाद मंत्री ने बयान दिया है। नायडू ने कहा कि सभी को एएआइबी की अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच नियमों के मुताबिक और गहनता से की जा रही है।

पक्षी से टकराया था एयर इंडिया का विमान एअर इंडिया के विमान से टकराया पक्षी चेन्नई से कोलंबो की उड़ान पर मंगलवार को निकले एअर इंडिया के विमान से पक्षी टकरा गया। इससे इंजन के ब्लेड को नुकसान पहुंचा। हालांकि, विमान को कोलंबो में सुरक्षित उतार लिया गया। विमान में 158 लोग सवार थे। प्रेट्र के मुताबिक विमान के उतरने के बाद इसकी जांच की गई, जिसमें किसी तरह का नुकसान नहीं पाया गया। इसके बाद विमान को चेन्नई की वापसी उड़ान के लिए हरी झंडी दे दी गई। लौटने के बाद विमान की दोबारा जांच की गई और एअर इंडिया प्राधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विमान को नुकसान पहुंचा है। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि कोलंबो की उड़ान के दौरान एआइ 273 के कर्मचारियों ने विमान से संदिग्ध पक्षी के टकराने की रिपोर्ट की थी।