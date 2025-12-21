Language
    डर्बी कबड्डी टूर्नामेंट हिंसा: ब्रिटेन की कोर्ट ने सुनाया फैसला, भारतीय मूल के तीन लोगों को सजा

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:51 AM (IST)

    ब्रिटेन के डर्बी शहर में 2023 में एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में तीन भारतीय मूल के व्यक्तियों को जेल की सजा सुनाई गई है। ...और पढ़ें

    ब्रिटेन की कोर्ट ने तीन भारतीय मूल के लोगों को सुनाई जेल की सजा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के डर्बी शहर में 2023 में एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान भड़की हिंसा के मामले में तीन भारतीय मूल के व्यक्तियों को जेल की सजा सुनाई गई है। डर्बी पुलिस के अनुसार, बूटा सिंह, दमनजीत सिंह और राजविंदर तखर सिंह को नवंबर में चले मुकदमे में दोषी पाए जाने के बाद 19 दिसंबर को डर्बी क्राउन कोर्ट ने सजा सुनाई।

    दरअसल, ब्रिटेन के डर्बी में 20 अगस्त 2023 की शाम कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान दो विरोधी गुटों के बीच पहले से योजना बनाकर झड़प हुई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने वीडियो फुटेज हासिल किया जिसमें बूटा सिंह को विरोधी गुट के सदस्यों का पीछा करते हुए देखा जा सकता है।

    हिंसक अव्यवस्था फैलाने का आरोप

    पुलिस ने दो दिन बाद उसकी कार रोकी और डिग्गी में दो धारदार हथियार बरामद किए। फुटेज में दमनजीत सिंह और राजविंदर तखर सिंह को भी दंगे के दौरान बड़े चाकू लिए हुए दिखाया गया है। तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर हिंसक अव्यवस्था फैलाने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया।

    नवंबर में डर्बी क्राउन कोर्ट में दोषी पाया गया। बूटा सिंह पर हिंसक अव्यवस्था फैलाने का आरोप है। हिंसक अव्यवस्था और आपत्तिजनक हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार 19 दिसंबर को सजा सुनाए जाने पर बूटा सिंह को चार साल, दमनजीत सिंह को तीन साल और चार महीने तथा राजविंदर तखर सिंह को तीन साल और दस महीने की जेल की सजा सुनाई गई।

    योजना बनाकर की गई हिंसा

    वहीं मामले में डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर मैट क्रूम ने कहा कि जो दिन खेल देखने का होना था, वह दिन हिंसा और चोट का दिन बन गया। उन्होंने कहा कि इस घटना और जांच का स्थानीय लोगों और मैच देखने आए दर्शकों पर बड़ा असर पड़ा। पुलिस ने बताया कि यह झगड़ा पहले से योजना बनाकर किया गया था और समूह ब्रंसविक स्ट्रीट, डर्बी में पहले से इकट्ठा हुआ था।