लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दादाभाई नौरोजी की मनाई गई 200वीं जयंती, ड्रेन थ्योरी पर हुई चर्चा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दादाभाई नौरोजी की 200वीं जयंती के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
नौरोजी, जो भारतीय राजनीति के महान नेता थे, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उनका जन्म 1825 में मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था।
ब्रिटिश सांसद ने किया कार्यक्रम का आयोजन
कार्यक्रम का आयोजन ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करण बिलिमोरिया ने किया, जिन्होंने नौरोजी के जीवन और योगदान को याद करते हुए कहा कि नौरोजी का जीवन कई भूमिकाओं में बंटा था। वह व्यापारी, शिक्षक और राजनीति में भी सक्रिय थे।
नौरोजी की ड्रेन थ्योरी पर हुई चर्चा
भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराइस्वामी ने नौरोजी की विरासत पर विचार करते हुए पारसी समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि नौरोजी ने न केवल व्यापार और शिक्षा में बल्कि राजनीति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर विंस केबल, पूर्व ब्रिटिश मंत्री ने नौरोजी की ड्रेन थ्योरी पर चर्चा की, जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत से धन के निर्यात को समझाने वाली पहली आर्थिक थ्योरी थी। इस कार्यक्रम में नौरोजी की जीवन यात्रा और उनके कार्यों पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई।
