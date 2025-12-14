डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लंदन के हाउस ऑफ लॉ‌र्ड्स में दादाभाई नौरोजी की 200वीं जयंती के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

नौरोजी, जो भारतीय राजनीति के महान नेता थे, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उनका जन्म 1825 में मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था।

ब्रिटिश सांसद ने किया कार्यक्रम का आयोजन

कार्यक्रम का आयोजन ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करण बिलिमोरिया ने किया, जिन्होंने नौरोजी के जीवन और योगदान को याद करते हुए कहा कि नौरोजी का जीवन कई भूमिकाओं में बंटा था। वह व्यापारी, शिक्षक और राजनीति में भी सक्रिय थे।