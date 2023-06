FTA को लेकर UK ने दोहराई अपनी प्रतिबद्धता, ऋषि सुनक बोले- भारत के साथ करना चाहते हैं बेहतर व्यापार समझौता

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के गार्डन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके-इंडिया वीक 2023 के दौरान एक विशेष स्वागत समारोह की मेजबानी करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन दोनों देश महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता करना चाहते हैं।

भारत के साथ करना चाहते हैं बेहतर व्यापार समझौता: ऋषि सुनक। फाइल फोटो।

लंदन, पीटीआई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के गार्डन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके-इंडिया वीक 2023 के दौरान एक विशेष स्वागत समारोह की मेजबानी करते हुए यह बात कही। भारत और ब्रिटेन 2030 के रोडमैप पर कर रहे काम ब्रिटिश पीएम सुनक ने इस दौरान बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम, संगीतकार शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन और बॉलीवुड अभिनेता सोनम कपूर सहित मशहूर हस्तियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बात से बहुत ही सहमत हैं कि यहां पर बड़ी संभावनाएं हैं और हम 2030 के रोडमैप पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के साथ महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता करना चाहते हैंः पीएम सुनक उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन दोनों देश महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता करना चाहते हैं, जिससे दोनों देश का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ यूके-इंडिया वीक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से भारतीय समर है। मालूम हो कि इंडिया ग्लोबल फोरम (आईजीएफ) का पांचवां वार्षिक यूके-इंडिया वीक शुक्रवार तक चलेगा।

Edited By: Sonu Gupta