Britain : ब्रिटेन के पीएम सुनक ने कोविड प्रभावित परिवारों से माफी मांगी, बोरिस जॉनसन के फैसले का किया बचाव

पीटीआई, लंदन। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने सोमवार को उन परिवारों से माफी मांगी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपने स्वजन को खो दिया। इसी के साथ ही उन्होंने इस सप्ताह शुरू हुई सार्वजनिक जांच में अपनी ओर से सुबूत भी पेश किए। इसे अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की उनकी रवांडा नीति पर संसद में होने वाले मतदान में संभावित विद्रोह को रोकने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है

बोरिस जॉनसन के निर्णय का भी बचाव किया उन्होंने कहा कि मुझे लोगों के जान गंवाने पर गहरा दुख है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह रचनात्मक स्पष्टवादिता की भावना से कोविड जांच के लिए अपने साक्ष्य देना चाहते थे। कई बिंदुओं पर उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन के निर्णय का भी बचाव किया।