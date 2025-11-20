ब्रिटेन ने अपने जलक्षेत्र में मौजूद रूसी जासूसी जहाज को लेकर दी चेतावनी, तनाव बरकरार

पीटीआई, लंदन। ब्रिटेन ने बुधवार को रूस को एक जासूसी जहाज को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की। उसने कहा कि जहाज को स्कॉटलैंड के उत्तर में उसके जलक्षेत्र के किनारे संचालित किया जा रहा है। इसने रॉयल एयरफोर्स (आरएएफ) के पायलटों पर लेजर भी दागे हैं।

ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जान हीली ने न केवल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी कि उनका जहाज ब्रिटिश जल में और आगे न बढ़े बल्कि वैश्विक तनावों के मद्देनजर ब्रिटेन में हथियार उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष शामिल है।