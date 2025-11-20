Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्रिटेन ने अपने जलक्षेत्र में मौजूद रूसी जासूसी जहाज को लेकर दी चेतावनी, तनाव बरकरार

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 04:51 AM (IST)

    ब्रिटेन ने बुधवार को रूस को एक जासूसी जहाज को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की। उसने कहा कि जहाज को स्कॉटलैंड के उत्तर में उसके जलक्षेत्र के किनारे संचालित किया जा रहा है। इसने रॉयल एयरफोर्स (आरएएफ) के पायलटों पर लेजर भी दागे हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    ब्रिटेन ने अपने जलक्षेत्र में मौजूद रूसी जासूसी जहाज को लेकर दी चेतावनी (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, लंदन। ब्रिटेन ने बुधवार को रूस को एक जासूसी जहाज को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की। उसने कहा कि जहाज को स्कॉटलैंड के उत्तर में उसके जलक्षेत्र के किनारे संचालित किया जा रहा है। इसने रॉयल एयरफोर्स (आरएएफ) के पायलटों पर लेजर भी दागे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जान हीली ने न केवल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी कि उनका जहाज ब्रिटिश जल में और आगे न बढ़े बल्कि वैश्विक तनावों के मद्देनजर ब्रिटेन में हथियार उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष शामिल है।

    उन्होंने बताया कि आरएएफ के पायलट यांतर नामक रूसी जहाज की लगातार निगरानी कर रहे हैं। यह जहाज कुछ सप्ताह पहले ब्रिटेन के जलक्षेत्र में दाखिल हुआ।

    इधर, ब्रिटिश सरकार ने बुधवार को यह दावा किया कि दुनिया भर में साइबर हमलों में सक्षम अवैध रूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। मॉस्को से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क को प्रतिबंधों के साथ की गई कार्रवाई से ध्वस्त किया गया है।