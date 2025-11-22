जेल की सजा शुरू होने से पहले ही ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार, किस मामले में दोषी ठहराए गए थे बोल्सोनारो?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तख्तापलट की कोशिश करने के लिए 27 साल की जेल की सजा शुरू होने से पहले ही ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को शनिवार को फेडरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अगस्त की शुरुआत में तख्तापलट के मुकदमे में दोषी ठहराए जाने से कुछ हफ्ते पहले हाउस अरेस्ट में रखा गया था।

बोल्सोनारो के सहयोगी एंड्रीली सिरिनो ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तारी शनिवार सुबह लगभग छह बजे हुई। उन्होंने कहा कि 70 वषीय पूर्व राष्ट्रपति को जार्डिम बोटानिको इलाके में उनके घर से राजधानी ब्रासीलिया स्थित फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया।