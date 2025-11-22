जेल की सजा शुरू होने से पहले ही ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार, किस मामले में दोषी ठहराए गए थे बोल्सोनारो?
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को तख्तापलट की कोशिश के आरोप में 27 साल की जेल की सजा शुरू होने से पहले गिरफ्तार किया गया। उन्हें पहले ही हाउस अरेस्ट में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। बोल्सोनारो के वकील उनकी खराब सेहत के कारण घर पर सजा काटने की अपील कर रहे थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तख्तापलट की कोशिश करने के लिए 27 साल की जेल की सजा शुरू होने से पहले ही ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को शनिवार को फेडरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अगस्त की शुरुआत में तख्तापलट के मुकदमे में दोषी ठहराए जाने से कुछ हफ्ते पहले हाउस अरेस्ट में रखा गया था।
बोल्सोनारो के सहयोगी एंड्रीली सिरिनो ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तारी शनिवार सुबह लगभग छह बजे हुई। उन्होंने कहा कि 70 वषीय पूर्व राष्ट्रपति को जार्डिम बोटानिको इलाके में उनके घर से राजधानी ब्रासीलिया स्थित फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया।
क्या अपील कर रहे थे वकील?
पुलिस ने एक बयान में कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह कार्रवाई की। हालांकि, बयान में बोल्सोनारो का नाम नहीं लिया गया था। बोल्सोनारो के वकील सुप्रीम कोर्ट से उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए उन्हें सजा काटने के लिए घर पर रखने की अपील कर रहे थे।
बहरहाल, तख्तापलट के मामले की देखरेख करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंड्रे डी मोरेस अपने अधिकतर साथियों की तरह शनिवार को शायद ही कभी कोई फैसला सुनाते हैं, जब तक कि सुरक्षा का कोई खतरा न हो।
