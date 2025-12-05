59 लाख सैलरी और लग्जरी लाइफस्टाइल... 79 साल के अरबपति ब्रिटिश ने निकाली दुल्हन की वैकेंसी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के मशहूर अरबपति सर बेंजामिन स्लेड एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 79 वर्षीय बेंजामिन अपनी 250 साल पुरानी पारिवारिक विरासत बचाने के लिए बेटा चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने खुलेआम 'युवा पत्नी की नौकरी' का विज्ञापन दे दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेंजामिन ने साफ कहा है कि वह 30 से 40 साल की स्वस्थ महिला चाहते हैं जो उन्हें बेटा दे सके। चुनी गई महिला को हर साल ₹59 लाख के वेतन के साथ समरसेट की 1300 एकड़ की भव्य मॉन्सेल हाउस में रहने और लग्जरी कारों की सुविधा मिलेगी। इस काम के लिए बेंजामिन ने फ्रोजन स्पर्म रिजर्व भी तैयार रखा है ताकि काम जल्दी हो जाए।

2008 से चल रही है तलाश यह पहली बार नहीं है जब बेंजामिन ने शादी के लिए विज्ञापन दिया हो। साल 2008 में भी बेंजामिन ने अखबारों में 'Wife Wanted' का विज्ञापन दिया था। इतना ही नहीं इसके लिए उन्होंने टीवी शो में हिस्सा लिया, डेटिंग एप पर प्रोफाइल बनाई। इन सब के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली।

अब फिर कोशिश शुरू कर दी 1772 से चली आ रही 'बैरोनेट उपाधि और उनकी विशाल संपत्ति ब्रिटिश कानून के तहत सिर्फ पुरुष वारिस को ही मिल सकती है। 2021 में IVF से पैदा हुई उनकी बेटी इस विरासत की हकदार नहीं है। यही वजह है कि सर बेंजामिन अपनी उम्र से आधी उम्र की पत्नी ढूंढ रहे हैं।