क्या है ट्रंप डॉक्यूमेंट्री विवाद? जिसके चलते BBC के महानिदेशक और CEO को देना पड़ा इस्तीफा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 'द डेली टेलीग्राफ' की एक रिपोर्ट आने के बाद BBC के दो शीर्ष अधिकारीयों ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि BBC ने अपने मेन डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम के लिए कैपिटल हिल दंगे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक भाषण को गलत तरीके से एडिट करके पेश किया था।

BBC ने रविवार को एलान किया कि डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और चीफ एग्जीक्यूटिव डेबोरा टर्नेस ने अपने पद छोड़ दिए हैं। द डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि BBC पैनोरमा डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप की बातों को इस तरह पेश किया गया था जिससे ऐसा लगे कि उन्होंने कैपिटल हिल दंगे को सीधे तौर पर उकसाया हो।

BBC के दो शीर्ष अधिकारियों का इस्तीफा अपने इस्तीफे का एलान करते हुए डेवी ने BBC वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, सभी पब्लिक ऑर्गनाइजेशन की तरह BBC भी परफेक्ट नहीं है। हमें हमेशा ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह रहना चाहिए। हालांकि नौकरी छोड़ना पूरी तरह से मेरा निजी फैलसा है। मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं और चूंकि मैं महानिदेशक हूं, इसलिए मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं।'

रिपोर्ट में क्या था? इन दोनों इस्तीफों की मुख्य वजह ब्रिटिश अखबार 'द टेलीग्राफ' द्वारा उजागर एक अंदरूनी व्हिसलब्लोइंग मेमो थी। इस मेमो ने खुलासा किया कि BBC ने ट्रंप के एक 'एडिटेड' भाषण को प्रसारित किया था, जिसे सुनने पर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कैपिटल हिल दंगाइयों को उकसाया और उनसे कहा कि वह उनके साथ चलकर लड़ेंगे। जबकि ट्रंप ने असल में अपने भाषण में कहा था कि वे कैपिटल की ओर जाएंगे और अपने सीनेटरों और कांग्रेस के लोगों का हौसला बढ़ाएंगे। लीक हुए मेमो से ये बात सामने आई कि ट्रंप से ऐसी बातें कहलवाने के लिए फुटेज को एडिट किया गया था।

अग्रणी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स में से एक BBC 21,000 कर्मचारियों के साथ BBC दुनिया के बेहतरीन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स में से एक है। इसे मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों द्वारा दी जाने वाली लाइसेंस फीस से फंड मिलता है, जिसमें कमर्शियल रेवेन्यू भी शामिल है। ब्रॉडकास्टर्स की अपने इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशंस के जरिए ग्लोबल पहुंच है।

डेली टेलीग्राफ रिपोर्ट पर क्या बोले ट्रंप? इस पूरे विवाद पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी, कैरोलिन लेविट ने BBC के सीनियर मैनेजमेंट पर निशाना साधा। लेविट ने बीबीसी पर कैपिटल हिल विद्रोह में 'जानबूझकर बेईमानी' करने का आरोप लगाया।