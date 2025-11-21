21 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में हुआ पहला KISS, इंसानों ने किससे से चुराया 'किसिंग कल्चर'?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपको लगता है KISS (चुंबन) सिर्फ इंसानी रोमांस का हिस्सा है तो आप गलत सोचते हैं। पहला 'किस' इंसानों के धरती पर आने से बहुत पहले हुआ था। 16.9-21.5 मिलियन साल पहले पुराने अफ्रीका के घने जंगलों में दो बंदरों के पूर्वजों के बीच पहला किस हुआ थ।

एक नई इवोल्यूशनरी स्टडी के अनुसार, किस करने को जोखिम भरे माउथ-टू-माउथ जुआ के तौर पर बेहतर समझ सकते हैं। जिसे बड़े बंदरों, और शायद निएंडरथल मानव ने लाखों साल पहले खेलना शुरू किया था। किस का क्या मतलब ह? यह सवाल पूछने के बजाय, रिसर्चर्स ने इससे भी मुश्किल सवाल पूछा: यह अजीब, जर्म-शेयरिंग बिहेवियर आखिर बना ही क्यों? अफ्रीका में बंदरों के पूर्वजों ने किया पहला किस यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, और फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने किसिंग से सेंटीमेंटैलिटी को हटाकर इसे एक क्रॉस-स्पीशीज डेफिनिशन देना शुरू किया। इसके अनुसार किसिंग एक स्पीशीज के अंदर नॉन-एग्रेसिव, माउथ-टू-माउथ कॉन्टैक्ट है जिसमें थोड़ा होंठ या मुंह हिलता है और कोई फ़ूड ट्रांसफर नहीं होता। इसमें खाना खिलाना, 'किस-फाइटिंग' और कुत्ते का आपका चेहरा चाटना शामिल नहीं है। लेकिन इसमें इंसानों के गहरे किस से लेकर बंदरों के बीच हल्की किस तक सब कुछ शामिल है।

चींटियां, पक्षि और भालू भी करते हैं किस इस परिभाषा के अनुसार, उन्होंने पाया कि चींटियों, पक्षियों और पोलर बेयर जैसे अलग-अलग तरह के जीव भी किस करते हैं, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट प्राइमेट्स में होती हैं। निएंडरथल में इंसानों से पहले चुंबन की संभावना इसका इस्तेमाल करके उन्होंने दशकों के प्राइमेट फील्डवर्क और वीडियो मटीरियल को छानकर हर एफ्रो-यूरेशियन बंदर और बंदर की प्रजाति को किस 'करते हुए देखा गया' या 'नहीं देखा गया' के तौर पर क्लासिफाई किया गया।