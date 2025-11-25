Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्रिटेन में भारतीय संस्कृति को संजोए रखने का प्रयास, UK के पूर्व पीएम की पत्नी अक्षता मूर्ति ने साझा किए अपने अनुभव

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:37 AM (IST)

    ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ने डाउनिंग स्ट्रीट में अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को वहां बनाए रखा। अक्षता ने विद्या भवन के दिवाली कार्यक्रम में दीये जलाने और रसम बनाने जैसे पलों का जिक्र किया। उन्होंने अपनी बेटी अनुष्का का एडमिशन विद्या भवन में कुचिपुड़ी सीखने के लिए कराया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ब्रिटेन में भारतीय संस्कृति को संजोए रखने का प्रयास : अक्षता मूर्ति।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी और व्यवसायी अक्षता मूर्ति ने दस डाउनिंग स्ट्रीट में अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए और लंदन में अपने परिवार को उनकी धरोहर से जोड़े रखने में भारतीय विद्या भवन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि हममें से कई लोग जो अपनी मातृभूमि से दूर रहते हैंज् अपनी जड़ों, अपनी मां, अपने घर से गहरे संबंध की लालसा रखते हैं।

    अक्षता मूर्ति ने साझा किए अपने अनुभव

    भारतीय विद्या भवन की ब्रिटेन स्थित शाखा के वार्षिक दिवाली फंडरेजर कार्यक्रम में बतौर अतिथि अक्षता मूर्ति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास दस डाउनिंग स्ट्रीट के काले दरवाजे के सामने दीये जलाने और सुनक के चांसलर और फिर प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान रसोई में रसम बनाने के अनुभवों को साझा किया।

    45 वर्षीय मूर्ति ने कहा, 'मुझे लगता है कि आत्मविश्वास की असली परीक्षा यह है कि क्या हम दूसरों के सामने पूरी तरह से और आराम से अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं? क्या हम अपनी संस्कृति पर गर्व कर सकते हैं? क्या हम इसे अपना सकते हैं, क्या हम इसे बिना किसी डर या निर्णय के प्रदर्शित कर सकते हैं।'

    'अपनी धरोहर से कभी पीछे नहीं हटते'

    उन्होंने कहा, 'हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट के निवासियों के रूप में उस परीक्षा का अनुभव करने के लिए भाग्यशाली थे, जो एक ऐसा मंच है जहां पूरी दुनिया की नजर रहती है। जब हम वहां रहते थे तब मेरे पति प्रधानमंत्री थे। वहां, हमें अपनी परंपराओं और मूल्यों का खुलकर जश्न मनाने का अवसर मिला, अपने आप और अपनी संस्कृति के प्रति सच्चे रहते हुए। चाहे वह पहली बार दरवाजे पर दीये जलाना हो, नंबर 11 के बाहर रंगोली बनाना हो या नंबर 10 के फ्लैट में रसम बनाना हो, हम अपनी धरोहर से कभी पीछे नहीं हटे। हम कभी अपने आप से पीछे नहीं हटे।'

    कार्यक्रम में कौन-कौन रहा उपस्थित?

    इस कार्यक्रम में उनके पिता व इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति और ससुराल पक्ष में ससुर यश और सास उषा सुनक भी उपस्थित थे। अक्षता मूर्ति ने लंदन में विद्या भवन में हाल ही में अपनी छोटी बेटी अनुष्का का एडमिशन प्रसिद्ध कलाकार अरुणिमा कुमार से कुचिपुड़ी नृत्य सीखने के लिए कराया है।