    यूक्रेन ने मॉस्को एयरपोर्ट पर किया ड्रोन अटैक, हवाई हमले के बाद 200 उड़ानें प्रभावित

    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:49 AM (IST)

    यूक्रेन ने बीती रात ड्रोन हमले में रूस की राजधानी मास्को को निशाना बनाया। हमले में मॉस्को क्षेत्र के प्रमुख हवाईअड्डों पर उड़ानें प्रभावित हुईं। 200 से ज्यादा उड़ानें रद करनी पड़ीं या विलंब से रवाना हुईं। रूस ने कहा कि एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट ने राजधानी की तरफ बढ़ रहे तीन दर्जन यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। जेलेंस्की इस समय यूएन सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयार्क में हैं।

     पीटीआई, मॉस्को। यूक्रेन ने बीती रात ड्रोन हमले में रूस की राजधानी मास्को को निशाना बनाया। हमले में मॉस्को क्षेत्र के प्रमुख हवाईअड्डों पर उड़ानें प्रभावित हुईं। 200 से ज्यादा उड़ानें रद करनी पड़ीं या विलंब से रवाना हुईं।

    मॉस्को में सुनाई दीं धमाके की आवाजें

    रूस ने कहा कि एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट ने राजधानी की तरफ बढ़ रहे तीन दर्जन यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि बीती रात के दौरान रूसी मिसाइल, ड्रोन और बम हमलों में दो यूक्रेनी नागरिक मारे गए।

    मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने मैसेजिंग एप टेलीग्राम पर बताया, 'पिछली शाम से शहर की तरफ बढ़ रहे 36 ड्रोन को मार गिराया गया। कोई हताहत नहीं हुआ है।' सोमवार को स्थानीय समयानुसार शाम सात बजे के करीब दक्षिण-पश्चिम मॉस्को में समाचार एजेंसी पीटीआइ के कार्यालय के समीप कई धमाके सुनाई दिए।

    मॉस्को के हवाईअड्डों पर 200 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

    जबकि रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार, ड्रोन हमलों के बीच मॉस्को के हवाईअड्डों पर 200 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुईं। उपनगर रेउटाव में एक पार्किंग स्थल पर ड्रोन हमले में चार कारें तबाह हो गईं। यहां ब्रह्मोस एयरोस्पेस के रूसी ज्वाइंट वेंचर पार्टनर एनपीओमाश का मुख्यालय है। रॉयटर के अनुसार, यूक्रेन ने ड्रोन हमलों में रूस के ब्रांस्क और सामरा क्षेत्रों में दो रूसी तेल वितरण केंद्रों को भी निशाना बनाने का दावा किया है।

    न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा सत्र में हिस्सा लेने आए नेताओं से आग्रह किया है कि वे रूस पर वास्तविक और शक्तिशाली दबाव डालें ताकि वह तीन वर्ष से ज्यादा समय जारी युद्ध को खत्म कर दे। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर सोमवार को एक पोस्ट में यह अपील की।

    जेलेंस्की इस समय यूएन सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयार्क में हैं। रॉयटर के अनुसार, जेलेंस्की ने मंगलवार को ट्रंप से मुलाकात से पहले कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति को मौजूदा स्थिति की जानकारी देंगे और सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेंगे।