Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खत्म होगा यूक्रेन युद्ध! पुतिन ने अमेरिका के कुछ प्रस्तावों को किया स्वीकार, कुछ किए खारिज

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के कुछ प्रस्तावों को स्वीकार किया है, जबकि कुछ को खारिज कर दिया। स्वीकृ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। (फाइल) 

    डिजिटल डेस्क ,नई दिल्ली। क्रेमलिन ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए US के कुछ प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं और कुछ को खारिज कर दिया है और रूस समझौते पर पहुंचने के लिए US के वार्ताकारों से जितनी बार भी मिलना होगा, मिलने को तैयार है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव बुधवार सुबह पुतिन और US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत, स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर के बीच मॉस्को में हुई बातचीत के बाद बोल रहे थे, जिसके बाद क्रेमलिन के एक सहयोगी ने कहा कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।

    पेसकोव ने बुधवार को रिपोर्टरों से कहा कि यह कहना गलत होगा कि पुतिन ने US के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है, उन्होंने कहा कि यह बैठक उन पर पहली आमने-सामने की राय का आदान-प्रदान थी।

    पेस्कोव ने कहा कि पुतिन ने कुछ प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था और कुछ को सामान्य बातचीत प्रक्रिया में खारिज कर दिया था।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)