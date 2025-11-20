Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूसी हमलों के चलते यूक्रेन में चार लाख लोगों के घरों की बिजली गुल, युद्ध समाप्ति पर कोई वार्ता नहीं

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    यूक्रेन में रूसी हमलों के कारण चार लाख लोगों के घरों में बिजली गुल हो गई है। रूसी सेना ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बना रही है, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई बातचीत नहीं हो रही है, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रूसी हमलों से यूक्रेन में गहराया बिजली संकट। (रॉयटर्स)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस की तरफ से हालिया दिनों में बड़े पैमाने पर किए गए हमलों के चलते पश्चिमी यूक्रेन में चार लाख से ज्यादा लोगों के घरों की बिजली गुल हो गई है। ऊर्जा अधिकारियों ने बताया कि हमलों के चलते परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन में कमी आई है। रूस ने हमलों में ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया है। इधर, रूस और यूक्रेन ने मृत सैनिकों के शवों की अदला-बदली की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूक्रेन ने बताया कि एक हजार शव मिले हैं। जबकि तास न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मास्को को 30 शव सौंपे गए हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी के एक प्रतिनिधि ने बताया कि यूक्रेन अपनी कुल बिजली खपत का आधे से अधिक हिस्से का उत्पादन तीन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से करता है, लेकिन बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मरों को नुकसान के कारण संयंत्रों को उत्पादन में कमी लाने के लिए विवश होना पड़ा है।

    यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कमी- IAEA

    अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कमी की पुष्टि की है। इधर, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि पश्चिमी यूक्रेन के टर्नोपिल शहर में जहां बुधवार को रूसी हमला हुआ था, वहां 22 लोग लापता हैं। घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। यहां रिहायशी इमारत पर हमले में अब तक 26 लोगों की जान गई है।

    यूक्रेन और यूरोप से विचार-विमर्श जरूरी'एपी के अनुसार, यूरोप के शीर्ष राजनयिकों ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को रोकने की किसी भी कोशिश में यूक्रेन और यूरोप से विचार-विमर्श जरूरी है। उन्होंने यह बात ऐसे समय कही है, जब ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और रूस ने एक शांति योजना पर विचार किया है।

    अमेरिकी विदेश मंत्री ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी अधिकारी एक स्थायी शांति समझौते के लिए विचारों की सूची तैयार कर रहे हैं। हालांकि रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ अभी कोई वार्ता नहीं चल रही है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)