Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के बड़े गैस प्लांट में लगी आग, हुआ भारी नुकसान

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में यूक्रेन के ड्रोन हमले से एक बड़े गैस शोधन प्लांट में आग लग गई। प्लांट के वर्कशाप को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह प्लांट रूस के सबसे बड़े गैस शोधन संयंत्रों में से एक है। यूक्रेन पिछले कई महीनों से रूस के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बना रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 45 ड्रोन मार गिराए गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के बड़े गैस प्लांट में लगी आग, हुआ भारी नुकसान (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के ओरेनबर्ग इलाके में स्थित गैस शोधन प्लांट शनिवार-रविवार रात यूक्रेन के ड्रोन हमले का निशाना बन गया। इस ड्रोन हमले से प्लांट में भीषण आग लग गई। यूक्रेनी हमले से प्लांट को भारी नुकसान हुआ है लेकिन किसी कर्मचारी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्षेत्र के गवर्नर येवगेनी सोलंतसेव ने बताया है कि ड्रोन हमले की चपेट में प्लांट का वर्कशाप आया और वहां से आग अन्य जगहों के लिए फैली। हमले का शिकार हुआ ओरेनबर्ग गैस केमिकल काम्प्लेक्स रूस के सबसे बड़े गैस शोधन संयंत्रों में से एक है। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 45 अरब घनमीटर गैस शोधन की है।

    कई महीनों से बनाया जा रहा है निशाना

    यहां पर ओरेनबर्ग आयल एंड गैस फील्ड से मिलने वाले कच्चे उत्पादों का शोधन होता है। साथ ही कजाखस्तान से भी कच्चा तेल व गैस लाकर उनका शोधन किया जाता है। विदित हो कि यूक्रेन बीते कई महीनों से रूस के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बना रहा है।

    रूस के सामरा इलाके के गवर्नर व्याचेस्लाव फेदोरिश्चेव ने बताया है कि शनिवार-रविवार रात यूक्रेनी ड्रोन के आकाश में दिखाई देने से पूरे समय एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय रहे। इस वजह से क्षेत्र में हवाई यातायात और इंटरनेट सेवाएं बाधित रहीं। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि बीती रात यूक्रेन के 45 ड्रोन मार गिराए गए। इनमें से 12 सामरा क्षेत्र और 11 सारातोव क्षेत्र में गिराए गए हैं।