यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के बड़े गैस प्लांट में लगी आग, हुआ भारी नुकसान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के ओरेनबर्ग इलाके में स्थित गैस शोधन प्लांट शनिवार-रविवार रात यूक्रेन के ड्रोन हमले का निशाना बन गया। इस ड्रोन हमले से प्लांट में भीषण आग लग गई। यूक्रेनी हमले से प्लांट को भारी नुकसान हुआ है लेकिन किसी कर्मचारी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

क्षेत्र के गवर्नर येवगेनी सोलंतसेव ने बताया है कि ड्रोन हमले की चपेट में प्लांट का वर्कशाप आया और वहां से आग अन्य जगहों के लिए फैली। हमले का शिकार हुआ ओरेनबर्ग गैस केमिकल काम्प्लेक्स रूस के सबसे बड़े गैस शोधन संयंत्रों में से एक है। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 45 अरब घनमीटर गैस शोधन की है।

कई महीनों से बनाया जा रहा है निशाना यहां पर ओरेनबर्ग आयल एंड गैस फील्ड से मिलने वाले कच्चे उत्पादों का शोधन होता है। साथ ही कजाखस्तान से भी कच्चा तेल व गैस लाकर उनका शोधन किया जाता है। विदित हो कि यूक्रेन बीते कई महीनों से रूस के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बना रहा है।