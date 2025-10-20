यूक्रेन ने रूस के ओरेनबर्ग प्लांट पर ड्रोन से किया हमला, गैस आपूर्ति हुई बाधित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस और कजाख अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यूक्रेनी ड्रोन ने दक्षिणी रूस के एक मुख्य गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला किया, जिससे प्लांट में आग लग गई और कजाकिस्तान से गैस की आपूर्ति बंद करनी पड़ी।

ओरेनबर्ग प्लांट, सरकारी स्वामित्व वाली गैस कंपनी गजप्रोम द्वारा संचालित है और कजाख सीमा पर स्थित है। यह अपनी तरह की दुनिया की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक है, जिसकी वार्षिक क्षमता 45 बिलियन क्यूबिक मीटर है। गैस की प्रोसेसिंग अस्थायी रूप से रुकी क्षेत्रीय गवर्नर येवगेनी सोलन्त्सेव के अनुसार, ड्रोन हमलों ने संयंत्र की एक वर्कशॉप में आग लगा दी और उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कजाख ऊर्जा मंत्रालय ने रविवार को गजप्रोम के एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि "ड्रोन हमले के बाद उत्पन्न आपातकालीन स्थिति के कारण" प्लांट कजाखस्तान से आने वाली गैस की प्रोसेसिंग अस्थायी रूप से नहीं कर पा रहा है।

ओरेनबर्ग प्लांट पर यूक्रेन ने ड्रोन से किया हमला यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने रविवार को एक बयान में कहा कि ऑरेनबर्ग प्लांट में बड़े पैमाने पर आग लग गई और उसकी एक गैस प्रोसेसिंग यूनिट क्षतिग्रस्त हो गई। कीव का कहना है कि उसने हाल के महीनों में रूसी ऊर्जा संयंत्रों पर हमले बढ़ा दिए हैं, जिससे मॉस्को के युद्ध प्रयासों को वित्तपोषित और प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिल रहा है। ट्रंप ने जेलेंस्की को दिया झटका इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि मॉस्को के साढ़े तीन साल से भी ज्यादा समय से चल रहे आक्रमण को खत्म करने के बदले कीव को अपनी जमीन छोड़नी पड़ सकती है। यह शांति की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों में से एक स्पष्ट बदलाव है।