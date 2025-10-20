Language
    यूक्रेन ने रूस के ओरेनबर्ग प्लांट पर ड्रोन से किया हमला, गैस आपूर्ति हुई बाधित

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 12:16 AM (IST)

    यूक्रेनी ड्रोन ने दक्षिणी रूस के ओरेनबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला किया, जिससे आग लग गई और कजाकिस्तान से गैस की आपूर्ति बाधित हो गई। गजप्रोम द्वारा संचालित इस प्लांट की क्षमता 45 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ड्रोन हमलों से वर्कशॉप में आग लगी और प्रोसेसिंग यूनिट क्षतिग्रस्त हो गई। कीव ने रूसी ऊर्जा संयंत्रों पर हमले बढ़ा दिए हैं। ट्रंप ने यूक्रेन पर जमीन छोड़ने का दबाव डाला है।

    Hero Image

    रूस का ओरेनबर्ग प्लांट। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस और कजाख अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यूक्रेनी ड्रोन ने दक्षिणी रूस के एक मुख्य गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला किया, जिससे प्लांट में आग लग गई और कजाकिस्तान से गैस की आपूर्ति बंद करनी पड़ी।

    ओरेनबर्ग प्लांट, सरकारी स्वामित्व वाली गैस कंपनी गजप्रोम द्वारा संचालित है और कजाख सीमा पर स्थित है। यह अपनी तरह की दुनिया की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक है, जिसकी वार्षिक क्षमता 45 बिलियन क्यूबिक मीटर है।

    गैस की प्रोसेसिंग अस्थायी रूप से रुकी

    क्षेत्रीय गवर्नर येवगेनी सोलन्त्सेव के अनुसार, ड्रोन हमलों ने संयंत्र की एक वर्कशॉप में आग लगा दी और उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कजाख ऊर्जा मंत्रालय ने रविवार को गजप्रोम के एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि "ड्रोन हमले के बाद उत्पन्न आपातकालीन स्थिति के कारण" प्लांट कजाखस्तान से आने वाली गैस की प्रोसेसिंग अस्थायी रूप से नहीं कर पा रहा है।

    ओरेनबर्ग प्लांट पर यूक्रेन ने ड्रोन से किया हमला

    यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने रविवार को एक बयान में कहा कि ऑरेनबर्ग प्लांट में बड़े पैमाने पर आग लग गई और उसकी एक गैस प्रोसेसिंग यूनिट क्षतिग्रस्त हो गई।

    कीव का कहना है कि उसने हाल के महीनों में रूसी ऊर्जा संयंत्रों पर हमले बढ़ा दिए हैं, जिससे मॉस्को के युद्ध प्रयासों को वित्तपोषित और प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिल रहा है।

    ट्रंप ने जेलेंस्की को दिया झटका

    इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि मॉस्को के साढ़े तीन साल से भी ज्यादा समय से चल रहे आक्रमण को खत्म करने के बदले कीव को अपनी जमीन छोड़नी पड़ सकती है। यह शांति की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों में से एक स्पष्ट बदलाव है।

    ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रंप यूक्रेन पर दबाव डाल रहे हैं कि वह रूस से हारी हुई जमीन वापस लेने का प्रयास छोड़ दे, बदले में मॉस्को की आक्रामकता को समाप्त करे।

    गुरुवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से महत्वपूर्ण संपत्ति लिए बिना युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार होंगे, तो उन्होंने जवाब दिया: "ठीक है, वह कुछ तो लेंगे ही।"

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

