Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूस में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास शुरू, भारतीय छात्रों को होगा फायदा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:07 AM (IST)

    विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को रूस में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया। भारत ने येकातेरिनबर्ग और कजान में नए महावाणिज्य दूतावास खोले हैं। अब तक भारतीय वाणिज्य दूतावास सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    रूस में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास शुरू, भारतीय छात्रों को होगा फायदा (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, मॉस्को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को रूस में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया। भारत ने येकातेरिनबर्ग और कजान में नए महावाणिज्य दूतावास खोले हैं। अब तक भारतीय वाणिज्य दूतावास सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूस में पढ़ रहे 30,000 से अधिक भारतीय छात्रों में से 10,000 छात्र इन दो नए वाणिज्य दूतावासों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से लाभान्वित होंगे।

    इन वाणिज्य दूतावासों के खुलने से रूस में न केवल हमारी राजनयिक उपस्थिति बढ़ेगी, बल्कि ये दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने, पर्यटन को प्रोत्साहित करने और आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में योगदान देंगे।

    ये द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के संयुक्त प्रयासों में योगदान देंगे। जयशंकर ने कहा कि येकातेरिनबर्ग को अक्सर इसके औद्योगिक महत्व के कारण रूस की तीसरी राजधानी कहा जाता है और यह साइबेरिया का प्रवेश द्वार है।

    वाणिज्य दूतावास के खुलने से भारतीय और रूसी उद्योगों के बीच तकनीकी, वैज्ञानिक, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को सक्षम और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

    रूस के महत्वपूर्ण शहरों में से एक कजान ने 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र एक बहु-सांस्कृतिक केंद्र है और रूस और शेष एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है।