रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने PM मोदी से फोन पर की बात, यूक्रेन युद्ध समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा की। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराया है। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत सार्थक और रचनात्मक थी।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

मॉस्को, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा की। किन मुद्दों पर हुई बात? क्रेमलिन ने बताया कि व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराया है। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत सार्थक और रचनात्मक थी। बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने रूस और भारत के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए आपसी प्रतिबद्धता दोहराई और संचार जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और जी20 के भीतर सहयोग पर चर्चा की।

दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा की। इस बीच, राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को कूटनीति के माध्यम से संघर्ष को सुलझाने के लिए यूक्रेन के स्पष्ट इनकार के बारे में जानकारी दी। बता दें कि रूस और यूक्रने के बीच पिछले साल फरवरी में युद्ध छिड़ा था और उस वक्त से यह जारी है। PM मोदी के लिए क्या कुछ बोले थे पुतिन इससे पहले पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को मॉस्को का शानदार मित्र बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत में हमारे दोस्तों और हमारे शानदार मित्र प्रधानमंत्री मोदी ने कई साल पहले मेक इन इंडिया पहल शुरू की थी। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर वास्तव में बेहद प्रभावशाली असर डाला है।

Edited By: Anurag Gupta