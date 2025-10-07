न्यू स्टार्ट संधि पर पुतिन के प्रस्ताव पर ट्रंप की सहमति, रूस ने किया स्वागत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस ने परमाणु हथियारों से जुड़े समझौते को आगे बढ़ाने के राष्ट्रपति पुतिन के प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की सकारात्मक टिप्पणी का स्वागत किया है।

गौरतलब है कि ये समझौता फरवरी में खत्म हो रहा है और ट्रंप की टिप्पणी के बाद रूस ने उम्मीद जताई है कि समझौता आगे भी जारी रहेगा।

व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा था?

पिछले महीने, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2010 में परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए शुरू की गई न्यू स्टार्ट संधि को एक साल और बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से तत्परता दिखाई थी और वॉशिंगटन को भी इस पर विचार करने को कहा था।