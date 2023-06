Russia-Ukraine War Live: रूस के रोस्तोव शहर पर वैगनर ग्रुप का कब्जा, थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति पुतिन

रूस के रक्षा मंत्री को हटाने के उद्देश्य से सशस्त्र विद्रोह का आह्वान कर चुके वैगनर ग्रुप के चीफ ने एक वीडियो में पुष्टि की है कि वह और उनके सैनिक रोस्तोव-ऑन-डॉन पहुंच गए हैं।

BREAKING: The owner of the Wagner private military contractor who called for an armed rebellion aimed at ousting Russia’s defense minister has confirmed in a video that he and his troops have reached Rostov-on-Don. https://t.co/dhlpB9A8ZL