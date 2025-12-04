Language
    'यूक्रेन के कलेजे के टुकड़े' पर जल्द कब्जा करेगा रूस, पुतिन का बड़ा एलान

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण करेगा और यूक्रेन अपनी सेना हटा ले। यूक्रेन ने इस मांग को खारिज कर द ...और पढ़ें

    पुतिन का डोनबास पर पूर्ण नियंत्रण का दावा। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र (डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत) का पूर्ण नियंत्रण हासिल करेगा, वहां के बचे-खुचे इलाकों से यूक्रेन अपनी सेना हटा ले अन्यथा वह यह कार्य सेना के बल पर करेगा।

    पुतिन ने यह बात एक भारतीय टीवी चैनल से इंटरव्यू में कही है। इस इंटरव्यू के अंश रूस के सरकारी टेलीविजन पर भी प्रसारित किए जा रहे हैं। पुतिन का यह बयान सामने आते ही यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति की इस मांग को खारिज कर दिया है।

    पुतिन का डोनबास पर पूर्ण नियंत्रण का दावा

    रूस ने 2014 में क्रीमिया के साथ ही डोनबास के छोटे हिस्से पर कब्जा किया था। लेकिन फरवरी 2022 से शुरू युद्ध में रूस अभी तक लुहांस्क के ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर चुका है जबकि डोनेस्क का बड़ा क्षेत्र भी रूस को हासिल हो गया है।

    नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले पुतिन ने कहा, रूसी भाषा भाषी लोगों के इस क्षेत्र से यूक्रेन अपनी सेना हटाए अन्यथा हम हथियारों की ताकत से उसे आजाद कराएंगे। इसके जवाब में यूक्रेन ने कहा है कि वह अपना क्षेत्र रूस को उपहार में हर्गिज नहीं देगा।

    यूक्रेन ने रूसी मांग को किया खारिज

    यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा, रूस के शुरू किए युद्ध में हम उसे पुरस्कृत नहीं करेंगे। इस समय क्रीमिया को मिलाकर यूक्रेन का करीब 20 प्रतिशत भूभाग रूस के कब्जे में है। क्रीमिया के अतिरिक्त, लगभग पूरा लुहांस्क, 80 प्रतिशत डोनेस्क और 75 प्रतिशत खेरसान रूस के कब्जे में है।

    इसके अतिरिक्त जपोरीजिया, खार्कीव, सुमी, मीकोलेव और निप्रोपेट्रोव्स्क की भी भूमि रूस के कब्जे में है। डोनबास में शामिल डोनेक्स की करीब पांच हजार वर्ग किलोमीटर भूमि रूस के कब्जे में आ चुकी है।

    20% यूक्रेनी भूभाग रूस के कब्जे में

    यूक्रेन में युद्धविराम को लेकर हुई वार्ता के हर चरण में रूस ने डोनबास पर पूर्ण नियंत्रण की अपनी शर्त रखी है। अमेरिका ने भी अपनी शांति योजना में इस शर्त को रखा है। रूस ने कब्जे में आए लुहांस्क, डोनेस्क, जपोरीजिया और खेरसान के हिस्सों का 2022 में संघ में विलय करने की घोषणा की थी

    (न्यूज एजेंसी रायटर के इनपुट के साथ)