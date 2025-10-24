फर्जी कंपनी, गुप्त सौदा और पश्चिमी तकनीक... आर्कटिक महासागर में रूस ने कैसे बनाया सुरक्षा कवच?
वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने आर्कटिक महासागर में अपनी परमाणु पनडुब्बी सुरक्षा को मजबूत किया है। रूस ने 'कोडनाम हार्मनी' नामक एक निगरानी नेटवर्क बनाया है, जो अमेरिकी पनडुब्बियों पर नजर रखता है। इस परियोजना में पश्चिमी तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिसे गुप्त सौदों और फर्जी कंपनियों के माध्यम से हासिल किया गया।
वित्तीय रिकॉर्ड, अदालती दस्तावेजों और खोजी पत्रकारिता के जरिये अंतर्राष्ट्रीय संघ की जांच से पता चला कि मॉस्को ने रूसी जलक्षेत्र के पास संचालित अमेरिकी पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए एक समुद्री निगरानी नेटवर्क बनाया था जिसे 'कोडनाम हार्मनी' नाम दिया था।
रूस ने बढ़ाई आर्कटिक महासागर में सुरक्षा
यह परियोजना बेरेंट्स सागर के साथ-साथ आर्कटिक तक फैली हुई है। ये सभी रूसी परमाणु पनडुब्बी बेड़े के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, जो हमला होने पर जवाबी परमाणु हमला करने में सक्षम है।
फर्जी कंपनियों से पश्चिमी तकनीक खरीदी
इस नेटवर्क का निर्माण पानी के नीचे के ड्रोनों, गहरे समुद्र में स्थित एंटेना और विशेष जहाजों का उपयोग करके किया गया था। ऐसा माना जाता है कि रूस की इस गुप्त खरीद योजना के केंद्र में साइप्रस स्थित एक फर्जी कंपनी 'मोस्ट्रेलो कमर्शियल लिमिटेड' का हाथ था।
'हार्मनी' नेटवर्क से निगरानी
वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, पूर्व अमेरिकी नौसेना और पनडुब्बी अधिकारी ब्रायन क्लार्क ने कहा, "यह रूस की कोशिश है कि अमेरिका की पनडुब्बी ठिकानों के आसपास के इलाकों की निगरानी करने और उनकी पनडुब्बियों को तैनाती से रोकने की क्षमता कम की जाए।" उन्होंने कहा कि हार्मनी रूसी पनडुब्बियों को "बिना पकड़े, परेशान किए या रोके" बंदरगाह के अंदर और बाहर आने-जाने में मदद करती है।
