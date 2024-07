PM Modi Russia Visit: मॉस्को में पीएम मोदी के उतरते ही रूस ने चीन को भेजा बड़ा सिग्नल, जानिए क्यों हो रही चर्चा

रूस में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों की मंगलवार को जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात होगी तो वे देश में एक हिंदू मंदिर व भारतीय स्कूल की नई इमारत का निर्माण करने एवं रूस-भारत के बीच अधिक सीधी उड़ानों की उपलब्धता में उनसे सहयोग देने का अनुरोध करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को होने वाले 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर दो दिवसीय रूस यात्रा पर हैं। रूस में प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों में प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है।

रूस में रह रहे बिहार (पटना) के राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, 'कुछ चीजें हैं जो समाज में अब भी नदारद हैं। उदाहरण के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी से एक मंदिर निर्माण की मांग करेंगे। एयरलाइनों के साथ भी कुछ समस्याएं हैं क्योंकि सिर्फ रूसी एयरलाइन एयरोफ्लोट की सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर एअर इंडिया जैसी कोई अन्य एयरलाइन रूस तक उड़ानों का संचालन करती है तो सीटों की उपलब्धता के साथ उड़ानों की संख्या भी बढ़ेगी।'

रूस में रह रहे एक अन्य भारतीय दिलीप कुमार मिंगलानी ने कहा, 'हमें प्रधानमंत्री मोदी से केवल एक उम्मीद है कि प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए कुछ किया जाए ताकि समुदाय के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले और स्कूलों को मजबूत किया जाए। भारत से सामान का आयात कर रहा भारतीय समुदाय कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है, उन पर भी गौर किया जाए ताकि भारत-रूस संबंध और मजबूत हों।'

रूस में रह रहीं उत्तर प्रदेश की पूजा चंद्रा ने कहा, 'चूंकि मैं एक मां हूं तो मैं भारतीय स्कूल के लिए नई इमारत चाहती हूं। मौजूदा इमारत काफी पुरानी है और अगर हमें नई इमारत मिलती है तो छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा।' रूस में भारतीय चिकित्सक एम. मैथ्यू ने मोदी से रूस में आयुर्वेदिक औषधियों को मान्यता दिलाने का अनुरोध किया है।

इस बीच, पंजाबी पोशाक पहने कई रूसी महिलाएं मोदी की यात्रा के मद्देनजर मास्को के ऐतिहासिक लाल चौक के सामने भांगड़ा करती हुई दिखीं। रूस में रह रहे भारतीय प्रमोद कुमार ने बताया, 'हम हर वर्ष बैसाखी के दौरान कार्यक्रम आयोजित करते हैं। भांगड़ा और गिद्दा करने वाले दल यहां आते हैं और हमने रूसी लड़के-लड़कियों को भी यह सिखाया है। हम भारत-रूस संबंध मजबूत करना चाहते हैं।'

भांगड़ा कर रही एक रूसी महिला मिलाना ने कहा कि मोदी की यात्रा से भारत-रूस संबंध और मजबूत होंगे। एक अन्य रूसी महिला नतालिया ने बताया कि उन्होंने थोड़ी हिंदी सीखी है ताकि वह प्रधानमंत्री मोदी को बता सकें कि वह उनसे मिलकर खुश हैं।

10 वर्ष से रूस में रह रहीं उत्तर प्रदेश की अनन्या राय ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बेहद उत्साहित हूं। यह पहला मौका है जब मुझे दूतावास और स्कूल की तरफ से प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला है।' प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार, वह यात्रा के दौरान अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे।

Landed in Moscow. Looking forward to further deepening the Special and Privileged Strategic Partnership between our nations, especially in futuristic areas of cooperation. Stronger ties between our nations will greatly benefit our people. pic.twitter.com/oUE1aC00EN— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2024