Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Video: चट्टान से टकराकर समुद्र किनारे क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, 5 लोगों की मौत और दो घायल

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:05 PM (IST)

    Russia Helicopter Crash: रूस के दागिस्तान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह निजी हेलीकॉप्टर कैस्पियन सागर के तट पर एक घर के ऊपर गिरा, जिससे आग लग गई और घर जलकर राख हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि संतुलन बिगड़ने के बाद हेलीकॉप्टर रेत के टीलों से टकराया और फिर घर पर जा गिरा।  

    prefferd source google
    Hero Image

    रूस में प्लेन क्रैश का वीडियो। फोटो- X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के दागिस्तान में यात्रियों से भरा एक हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे का डराने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें जमीन से टकराने के कारण हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूटा नजर आ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह हादसा कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रूस के दागिस्तान क्षेत्र में हुआ। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स के होश उड़ गए हैं।

    घर में लगी आग

    रूस के आपातकाल स्थित मंत्रालय के अनुसार, यह एक निजी हेलीकॉप्टर था, जो दागिस्तान में एक घर के ऊपर क्रैश हुआ। इससे आसपास का इलाका भी आग की चपेट में आ गया। घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।

    हादसे का वीडियो वायरल

    सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हवा में उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर का संतुलन अचानक बिगड़ने लगा और हेलीकॉप्टर रेत के टीलों से जा टकराया। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूटकर लटक गया। इसके बावजूद पायलट ने उड़ना भरने की कोशिश की।

    हादसे की जांच जारी

    नतीजतन हेलीकॉप्टर कुछ देर तक समुद्र पर मंडराता रहा और फिर अचानक तट पर बने एक घर के ऊपर जा गिरा। इस हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। जांच एजेंसियों के अनुसार, तकनीकी खराबी होने के कारण यह हादसा हुआ होगा। इसकी जांच की जा रही है।