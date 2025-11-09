Video: चट्टान से टकराकर समुद्र किनारे क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, 5 लोगों की मौत और दो घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के दागिस्तान में यात्रियों से भरा एक हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे का डराने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें जमीन से टकराने के कारण हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूटा नजर आ रहा है।

यह हादसा कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रूस के दागिस्तान क्षेत्र में हुआ। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स के होश उड़ गए हैं। घर में लगी आग रूस के आपातकाल स्थित मंत्रालय के अनुसार, यह एक निजी हेलीकॉप्टर था, जो दागिस्तान में एक घर के ऊपर क्रैश हुआ। इससे आसपास का इलाका भी आग की चपेट में आ गया। घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।