यूक्रेन पर रूस ने दागे 650 से ज्यादा ड्रोन और तीन दर्जन मिसाइलें, बच्ची सहित तीन लोगों की मौत

एपी, कीव। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार जारी है। रूस ने मंगलवार की रात से लेकर बुधवार की सुबह तक यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला किया है। जिसमें कम से कम 13 इलाकों में 650 से ज्यादा ड्रोन और तीन दर्जन मिसाइलें दागी गई हैं। इस हमले में चार साल के बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले में यूक्रेन के 13 क्षेत्रों में घरों और बिजली ग्रिड को निशाना बनाया गया, जिससे भीषण गर्मी के बीच व्यापक स्तर पर बिजली गुल हो गई। जेलेंस्की ने टेलीग्राम मैसेजिंग एप पर एक पोस्ट में कहा कि इस बमबारी से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर आक्रमण जारी रखने का इरादा जाहिर हो गया है। यूक्रेनी और यूरोपीय अधिकारियों ने शिकायत की है कि पुतिन अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति प्रयासों में गंभीरता से सहयोग नहीं कर रहे हैं।

जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला रूसी प्राथमिकताओं का बेहद स्पष्ट संकेत है। जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला क्रिसमस से कुछ दिन पहले किया गया, जब परिवार घर पर सुरक्षित रहने की उम्मीद कर रहे थे। दरअसल, यह हमला असल में इस युद्ध को खत्म करने के मकसद से चल रही बातचीत के बीच किया गया। पुतिन अभी भी यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें हत्याएं बंद करनी होंगी और इसका मतलब है कि दुनिया रूस पर पर्याप्त दबाव नहीं डाल रही है।