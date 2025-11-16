रूस ने यूक्रेन पर तीन मिसाइलों और 135 ड्रोन से बोला हमला, नौ की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस ने यूक्रेन पर तीन बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिससे नौ लोगों की मौत हो गई और 53 अन्य घायल हो गए। यह हमले पिछले 24 घंटे के दौरान किए गए। रूस ने तीन किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ही 135 ड्रोन से भी हमला बोला। यह 13 स्थानों पर किए गए। रूस ने नौ नवंबर से यूक्रेन पर 1,217 ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं।

रायटर के अनुसार, रूस ने रविवार को कहा कि उसकी सेनाएं यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी जोपोरिजिया क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ी हैं और दो बस्तियों माला टोकमाचका और रिवनोपिल्या पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। इस बीच, क्रास्नोडार क्राय में रूसी बंदरगाह शहर नोवोरोस्सियस्क में एक प्रमुख तेल टर्मिनल ने शुक्रवार को यूक्रेनी हमलों के बाद अपने परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

कैदियों की अदला-बदली फिर से शुरू करने को लेकर हो रहे प्रयास यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और उनके सुरक्षा परिषद प्रमुख ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ कैदियों की अदला-बदली फिर से शुरू करने के लिए काम कर रहा है।

उन्हें 1,200 यूक्रेनियों की रिहाई की उम्मीद है। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव ने कहा कि उन्होंने अदला-बदली को पुन: शुरू करने के लिए तुर्किये और संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में परामर्श किया है। इस पर मॉस्को की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

यूक्रेन समझौते पर सक्रियता से चर्चा कर रहे रूस और अमेरिका क्रेमलिन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बीच अलास्का शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों से कीव को अवगत करा दिया गया है। मास्को इस मुद्दे पर वॉशिंगटन के साथ संपर्क में है।