Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूस ने यूक्रेन पर तीन मिसाइलों और 135 ड्रोन से बोला हमला, नौ की मौत

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:47 PM (IST)

    रूस ने यूक्रेन पर तीन मिसाइलों और 135 ड्रोन से हमला किया, जिसमें नौ लोगों की जान चली गई। हमले का मुख्य निशाना यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना थी, जिससे कई क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली ने कई ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन कुछ लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस पर दबाव बढ़ाने का आह्वान किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रूस ने यूक्रेन पर तीन बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस ने यूक्रेन पर तीन बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिससे नौ लोगों की मौत हो गई और 53 अन्य घायल हो गए। यह हमले पिछले 24 घंटे के दौरान किए गए। रूस ने तीन किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ही 135 ड्रोन से भी हमला बोला। यह 13 स्थानों पर किए गए। रूस ने नौ नवंबर से यूक्रेन पर 1,217 ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायटर के अनुसार, रूस ने रविवार को कहा कि उसकी सेनाएं यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी जोपोरिजिया क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ी हैं और दो बस्तियों माला टोकमाचका और रिवनोपिल्या पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। इस बीच, क्रास्नोडार क्राय में रूसी बंदरगाह शहर नोवोरोस्सियस्क में एक प्रमुख तेल टर्मिनल ने शुक्रवार को यूक्रेनी हमलों के बाद अपने परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

    कैदियों की अदला-बदली फिर से शुरू करने को लेकर हो रहे प्रयास

    यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और उनके सुरक्षा परिषद प्रमुख ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ कैदियों की अदला-बदली फिर से शुरू करने के लिए काम कर रहा है।

    उन्हें 1,200 यूक्रेनियों की रिहाई की उम्मीद है। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव ने कहा कि उन्होंने अदला-बदली को पुन: शुरू करने के लिए तुर्किये और संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में परामर्श किया है। इस पर मॉस्को की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

    यूक्रेन समझौते पर सक्रियता से चर्चा कर रहे रूस और अमेरिका क्रेमलिन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बीच अलास्का शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों से कीव को अवगत करा दिया गया है। मास्को इस मुद्दे पर वॉशिंगटन के साथ संपर्क में है।

    उन्होंने कहा, ''एंकोरेज में बनी सहमति के आधार पर हम यूक्रेनी समझौते पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। हमारा मानना है कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए यह सचमुच एक अच्छा रास्ता है।''

    (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)