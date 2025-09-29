Language
    यूक्रेन पर फिर टूटा रूस का कहर! ड्रोन और मिसाइल से किया कीव पर हमला

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:30 AM (IST)

    रूस ने यूक्रेन पर फिर से हवाई हमला किया जिसमें कीव समेत कई इलाके प्रभावित हुए। हमले में चार लोगों की जान गई और 67 लोग घायल हुए। यूक्रेनी सेना के अनुसार रूस ने 595 ड्रोन और 43 मिसाइलें दागीं जिनमें से ज्यादातर नष्ट कर दी गईं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सहयोगियों से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

    रूस ने फिर किया यूक्रेन के कीव पर हमला। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस ने रविवार को एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला किया। हमले में राजधानी कीव समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया। हमले में चार लोग मारे गए और 67 घायल हुए हैं, संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है।

    यूक्रेनी सेना ने बताया है कि इस हमले में रूस ने 595 ड्रोन और 43 मिसाइल दागी थीं लेकिन इनमें से ज्यादातर को आकाश में ही नष्ट कर दिया गया। शनिवार-रविवार रात रूसी हमले शुरू होते ही पोलैंड ने दक्षिण-पश्चिम सीमा के अपने दो शहरों के आकाश को आवागमन के लिए बंद कर दिया और उसके लड़ाकू विमान अलर्ट पर आ गए थे। यह स्थिति रविवार सुबह तक रही। ताजा हमले में कीव निशाने पर रहा।

    जेलेंस्की ने क्या कहा?

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि रूसी हमले करीब 12 घंटे चले। इनमें हृदय रोग चिकित्सा केंद्र, कारखाने और आवासीय भवनों को निशाना बनाया गया। जबकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन पर ताजा हमले में लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।

    रूस ने क्या कहा?

    रूस ने किसी भी नागरिक ठिकाने को निशाना बनाने से इन्कार किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अंतरराष्ट्रीय सहयोगी देशों से ज्यादा मदद की अपील की। उन्होंने बचाव के हथियारों के साथ ही रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंधों की मांग की जिससे रूस की आक्रामकता को खत्म किया जा सके। वैसे यूक्रेन अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंधों के लिए तैयार कर पाने में विफल रहा है।

    (न्यूज एजेंसी रॉयटर के इनपुट के साथ)

