    रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, अस्पताल और पावर प्लांट को भारी नुकसान; सात लोग घायल

    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:50 AM (IST)

    रूस की सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्कीव को निशाना बनाया है। उसने बीती रात के दौरान शक्तिशाली ग्लाइड बमों और ड्रोन से हमला किया, जिसमें एक अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। इसमें सात लोग घायल हो गए। एक बिजली संयंत्र को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे करीब 30 हजार लोगों के घरों की बिजली गुल हो गई है।

    रूस ने ग्लाइड बम और ड्रोन से यूक्रेन में किया हमला, अस्पताल भी बना निशाना (फोटो- रॉयटर)

    एपी, कीव। रूस की सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्कीव को निशाना बनाया है। उसने बीती रात के दौरान शक्तिशाली ग्लाइड बमों और ड्रोन से हमला किया, जिसमें एक अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। इसमें सात लोग घायल हो गए। एक बिजली संयंत्र को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे करीब 30 हजार लोगों के घरों की बिजली गुल हो गई है।

     यूक्रेन मांग रहा लंबी दूरी की मिसाइलें

    यह हमला ऐसे समय किया गया, जब शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। उनकी वार्ता लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों पर केंद्रित हो सकती है। यूक्रेन लंबे समय से लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलों की मांग कर रहा है।

    क्षेत्रीय प्रमुख ओलेह सिनीहुबोव ने मंगलवार को बताया कि यूक्रेन के उत्तर-पूर्व खार्कीव पर रूसी हमले में शहर का मुख्य अस्पताल निशाना बना है। हमले के चलते 50 मरीजों को वहां से निकालना पड़ा।

    जेलेंस्की ने कही ये बात

    जबकि जेलेंस्की ने कहा कि हमले में मुख्य रूप से ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने नुकसान के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने टेलीग्राम पर कहा, 'हर दिन, हर रात रूस हमारे ऊर्जा संयंत्रों, पावर लाइन और गैस संयंत्रों को निशाना बना रहा है।'

    उन्होंने दूसरे देशों से रूस के लंबी दूरी के हमलों को रोकने के लिए अधिक वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा, 'हमें अमेरिका, यूरोप, जी-7 और सभी भागीदारों पर भरोसा हैं, जिनके पास ये प्रणाली हैं, वे हमारे लोगों की रक्षा के लिए इनकी आपूर्ति कर सकते हैं।'

    ओडेसा के मेयर की नागरिकता रद

    रॉयटर के अनुसार, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मंगलवार को ओडेसा के मेयर हेन्नाडी ट्रूखानोव की नागरिकता रद कर दी। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने बताया कि ट्रूखानोव के रूसी नागरिक होने के कारण यह कदम उठाया गया।