    Putin India Visit: दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया पुतिन का विमान, लाखों लोगों ने देखा लाइव

    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:30 PM (IST)
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर उनके विमान को लाखों लोगों ने लाइव ट्रैक किया। फ्लाइट रडार 24 ने इसे सबसे ज्यादा ट्रैक की जाने वाली फ्ल ...और पढ़ें

    पुतिन का विमान दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक

    नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क। आज सुबह पूरी दुनिया की नजरें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर भारत आ रहे सरकारी विमान पर टिकी रहीं। फ्लाइट रडार 24 के आंकड़ों के अनुसार, पुतिन का स्पेशल विमान कुछ घंटों के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैक की जाने वाली फ्लाइट बन गया। लाखों लोगों ने इसे रियल टाइम में फॉलो किया।

    फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइट रडार 24 ने अपने आधिकारिक X हैंडल और वेबसाइट पर पोस्ट करते हुए बताया, 'हमारी अब तक की सबसे ज्यादा ट्रैक की गई फ्लाइट: भारत के रास्ते में रूस के सरकारी एयरक्राफ्ट में से एक।

    रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और भारत के PM मोदी दिल्ली में दो दिनों तक मिलने वाले हैं।'इस पोस्ट के बाद दुनिया भर में उत्सुकता और बढ़ गई। लोग लगातार फ्लाइट की लोकेशन चेक करते रहे।

    दिल्ली पहुंचे पुतिन, मोदी ने किया स्वागत

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार शाम अपने स्पेशल विमान से नई दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी भरा स्वागत देखने को मिला। यह 22वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर वार्ता है। दोनों देश रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, निवेश और परमाणु सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा करेंगे।

    दो रूसी स्पेस्जल विमानों का खेल

    यात्रा के दौरान दो रूसी सरकारी विमान देखे गए। एक विमान ने अपना ट्रांसपॉन्डर अचानक बंद कर दिया, जबकि दूसरा चालू रखा। फिर कुछ देर बाद रोल बदल गया। यह तकनीक सुरक्षा के लिहाज से अपनाई जाती है ताकि असल विमान की लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो। ट्रांसपॉन्डर विमान की ऊंचाई, स्पीड और सटीक कोऑर्डिनेट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजता है।

    पुतिन का खास इल्यूशिन IL-96-300PU

    दुनिया के सबसे सुरक्षित नेताओं में शुमार व्लादिमीर पुतिन कभी बिना अपनी दो खास चीजों के विदेश यात्रा पर नहीं निकलते – उनकी बुलेटप्रूफ ऑरस सीनेट लिमोजीन और उनका अत्याधुनिक प्रेसिडेंशियल विमान इल्यूशिन IL-96-300PU, जिसे दुनिया 'फ्लाइंग क्रेमलिन' कहती है।

    यह विमान मूल IL-96-300 का विशेष रूप से संशोधित वर्जन है। इसे 1980 के दशक में इल्यूशिन डिजाइन ब्यूरो ने बनाया था। इसकी पहली उड़ान 28 सितंबर 1988 को हुई थी और 1990 के दशक की शुरुआत में इसे सेवा में शामिल किया गया।