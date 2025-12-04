Putin India Visit: दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया पुतिन का विमान, लाखों लोगों ने देखा लाइव

नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क। आज सुबह पूरी दुनिया की नजरें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर भारत आ रहे सरकारी विमान पर टिकी रहीं। फ्लाइट रडार 24 के आंकड़ों के अनुसार, पुतिन का स्पेशल विमान कुछ घंटों के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैक की जाने वाली फ्लाइट बन गया। लाखों लोगों ने इसे रियल टाइम में फॉलो किया।

फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइट रडार 24 ने अपने आधिकारिक X हैंडल और वेबसाइट पर पोस्ट करते हुए बताया, 'हमारी अब तक की सबसे ज्यादा ट्रैक की गई फ्लाइट: भारत के रास्ते में रूस के सरकारी एयरक्राफ्ट में से एक।

रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और भारत के PM मोदी दिल्ली में दो दिनों तक मिलने वाले हैं।'इस पोस्ट के बाद दुनिया भर में उत्सुकता और बढ़ गई। लोग लगातार फ्लाइट की लोकेशन चेक करते रहे।

Our most tracked flight now: one of the Russian government aircraft en route to India. Russian President Putin and Indian PM Modi are scheduled to meet over two days in Delhi. https://t.co/Q5GikRN1Vd pic.twitter.com/DcbA9wFYrF — Flightradar24 (@flightradar24) December 4, 2025

दिल्ली पहुंचे पुतिन, मोदी ने किया स्वागत

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार शाम अपने स्पेशल विमान से नई दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी भरा स्वागत देखने को मिला। यह 22वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर वार्ता है। दोनों देश रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, निवेश और परमाणु सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा करेंगे।

दो रूसी स्पेस्जल विमानों का खेल

यात्रा के दौरान दो रूसी सरकारी विमान देखे गए। एक विमान ने अपना ट्रांसपॉन्डर अचानक बंद कर दिया, जबकि दूसरा चालू रखा। फिर कुछ देर बाद रोल बदल गया। यह तकनीक सुरक्षा के लिहाज से अपनाई जाती है ताकि असल विमान की लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो। ट्रांसपॉन्डर विमान की ऊंचाई, स्पीड और सटीक कोऑर्डिनेट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजता है।