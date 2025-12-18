जब पुतिन के करीबी ने यूक्रेन पर हमले का किया था विरोध, रूसी राष्ट्रपति का आदेश मानने से कर दिया था इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस ने 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था, तब से यह युद्ध जारी है। लेकिन जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले का आदेश दिया था, तब उनके इस कदम का उनके करीबी सहयोगियों में से एक को छोड़कर किसी ने भी विरोध नहीं किया था। हमले के दूसरे दिन ही पुतिन के करीबी सहयोगी दिमित्री एन कोजक ने उनका युद्ध के संबंध में आदेश मानने से इन्कार कर दिया था।

कोजक के तीन करीबी लोगों के अनुसार, पुतिन ने अपने करीबी से कहा था कि वह यूक्रेन से आत्मसमर्पण करने की मांग करे। लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि रूसी नेता हमले से क्या हासिल करना चाहते हैं। इस मुद्दे पर जब बहस बढ़ी तो कोजक ने पुतिन से कहा कि वह अपने इन्कार के लिए गिरफ्तार होने या गोली खाने के लिए तैयार हैं।

बाद में कोजक को पता चला था कि पुतिन ने 2022 की उस फोन कॉल को स्पीकरफोन पर किया था, जिससे राष्ट्रपति कार्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अवज्ञा को सुना था। कोजक पुतिन के सबसे करीबी सहयोगियों में अकेले ऐसे व्यक्ति रहे, जो सत्ता पर उनकी मजबूत पकड़ में एक मामूली दरार के रूप में थे। 67 वर्षीय कोजक ने इसी सितंबर में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ पद से इस्तीफा दे दिया था।

यूक्रेन प्रस्ताव पर चर्चा को अमेरिका जाएंगे रूसी दूत रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के दूत किरिल दिमित्रीव शांति प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए अमेरिका के मियामी जाने वाले हैं। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकाफ और उनके दामाद जेरेड कुश्नर से शनिवार को मुलाकात करेंगे। यह जानकारी गुरुवार को एक अमेरिकी अधिकारी ने दी।

सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने क्रेमलिन के हवाले से गुरुवार को बताया कि रूस शांति प्रस्ताव पर प्रगति के बारे में जानकारी लेने के लिए अमेरिका से संपर्क करने की तैयारी में है। रूस यह जानना चाहता है कि यूक्रेन और यूरोपीय देशों के साथ वार्ता के बाद अमेरिका ने यूक्रेन शांति प्रस्ताव में क्या बदलाव किए हैं।

इधर, शांति प्रयासों के बीच रूस ने एक सैन्य ब्रिगेड बनाई है। इसे नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक से लैस किया गया है। जबकि बीती रात यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस के रोस्तोव क्षेत्र में तीन लोग मारे गए। प्रांत के गवर्नर ने बताया कि क्षेत्र के पोर्ट इलाके में ड्रोन हमला किया गया। एक कार्गो पोत हमले की जद में आ गया था।