    वेनेजुएला के समर्थन में आए पुतिन, राष्ट्रपति मादुरो से की बात; अब क्या करेंगे ट्रंप

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:01 AM (IST)

    क्रेमलिन ने जानकारी दी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अपने लंबे समय से सहयोगी रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलसमादुरो के साथ टेलीफो ...और पढ़ें

    Hero Image

    क्रेमलिन ने वेनेजुएला के प्रति रूस के समर्थन की पुष्टि की, पुतिन ने राष्ट्रपति मादुरो से की बात (फाइल फोटो)

    एएफपी, मॉस्को। एक तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ट्रंप लगातार निशाना बना रहे हैं और वेनेजुएला के तेल टैंकरों को लगातार जब्त कर रहे हैं। इस बीत पुतिन वेनेजुएला के समर्थन में आ गए हैं और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हर संभव मदद का भरोसा दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्रेमलिन ने जानकारी दी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अपने लंबे समय से सहयोगी रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।

    क्रेमलिन ने वेनेजुएला के प्रति रूस के समर्थन की पुष्टि की

    यह बातचीत अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के तट पर एक तेल टैंकर को जब्त करने के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में हुई। क्रेमलिन के बयान के अनुसार, पुतिन ने इस बातचीत में वेनेजुएला के प्रति रूस के समर्थन की पुष्टि की।

    क्रेमलिन द्वारा फोन कॉल के बाद जारी बयान में कहा गया कि व्लादिमीर पुतिन ने वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और बढ़ते बाहरी दबाव के मद्देनजर राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से मादुरो सरकार की नीति के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।

    रूस, वेनेजुएला का एक प्रमुख सहयोगी है और उसने मादुरो सरकार को राजनयिक और आर्थिक समर्थन प्रदान किया है, खासकर जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं।

    रूस वेनेजुएला के साथ खड़ा है

    यह घटनाक्रम दर्शाता है कि रूस, अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, अपने सहयोगी वेनेजुएला के साथ खड़ा है और मादुरो सरकार को अपना समर्थन जारी रखे हुए है।