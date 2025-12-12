वेनेजुएला के समर्थन में आए पुतिन, राष्ट्रपति मादुरो से की बात; अब क्या करेंगे ट्रंप

एएफपी, मॉस्को। एक तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ट्रंप लगातार निशाना बना रहे हैं और वेनेजुएला के तेल टैंकरों को लगातार जब्त कर रहे हैं। इस बीत पुतिन वेनेजुएला के समर्थन में आ गए हैं और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हर संभव मदद का भरोसा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्रेमलिन ने जानकारी दी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अपने लंबे समय से सहयोगी रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। क्रेमलिन ने वेनेजुएला के प्रति रूस के समर्थन की पुष्टि की यह बातचीत अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के तट पर एक तेल टैंकर को जब्त करने के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में हुई। क्रेमलिन के बयान के अनुसार, पुतिन ने इस बातचीत में वेनेजुएला के प्रति रूस के समर्थन की पुष्टि की।

क्रेमलिन द्वारा फोन कॉल के बाद जारी बयान में कहा गया कि व्लादिमीर पुतिन ने वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और बढ़ते बाहरी दबाव के मद्देनजर राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से मादुरो सरकार की नीति के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।