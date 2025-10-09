Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुतिन ने अजरबैजान विमान दुर्घटना में मानी गलती, 38 लोगों की हुई थी मौत; बोले- 'मुआवजा देने को तैयार'

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:25 PM (IST)

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान एयरलाइंस की विमान दुर्घटना में रूस की भूमिका स्वीकार की है। उन्होंने अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ हुई बैठक में बताया कि यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट करने के लिए मिसाइलें तैनात की गई थीं, जो विमान के पास फटीं। पुतिन ने इस घटना को त्रासदी बताते हुए मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुतिन ने अजरबैजान विमान दुर्घटना में मानी गलित(फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान एयरलाइंस का विमान दुर्घटना हादसे में रूस की भूमिका को स्वीकार किया है। पुतिन ने अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ बैठक में कहा कि रूस ने घटना की सुबह यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट करने के लिए मिसाइलें तैनात की थीं, और वे विमान से "कुछ मीटर की दूरी पर" फट गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को पहली बार स्वीकार किया है कि 2024 में हुए अजरबैजानी यात्री विमान दुर्घटना में रूस की भूमिका थी। उन्होंने इस घटना को त्रासदी बताया और कहा कि इस दुर्घटना में कम से कम 38 लोग मारे गए थे।

    मुआवजा देने के लिए हर संभव प्रयास

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि रूस ऐसे दुखद मामलों में मुआवजा देने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, और सभी अधिकारियों के कार्यों का कानूनी रूप से मूल्यांकन किया जाएगा।

    रूस में दी थी उतरने की सलाह

    पुतिन ने यह भी कहा कि जो दो मिसाइलें दागी गईं, वे सीधे विमान पर नहीं लगीं। अगर ऐसा होता, तो विमान वहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। उन्होंने कहा कि रूसी हवाई यातायात नियंत्रकों ने पायलट को रूसी शहर मखचकाला में उतरने की सलाह दी थी, लेकिन उसने अपने घरेलू हवाई अड्डे और फिर कज़ाकिस्तान में उतरने की कोशिश की, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

    अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने पहले ही रूस पर दुर्घटना के असली कारण को छिपाने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। रूस की वायु परिवहन एजेंसी के शुरुआती बयानों के अनुसार, विमान, एक एम्ब्रेयर 190, एक पक्षी के टकराने के बाद अपना मार्ग बदलने के लिए मजबूर हुआ था।

    माफी मांग चुके हैं पुतिन

    गौरतलब है कि इस विमान हादसे से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से माफी मांगी चुके हैं। हालांकि, उस दौरान पुतिन ने दुर्घटना के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी।