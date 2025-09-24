Language
    ट्रंप के पेपर टाइगर वाले बयान पर क्रेमलिन का करारा जवाब, यूक्रेन में हमलों के बीच रूस की बड़ी प्रतिक्रिया

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस को पेपर टाइगर कहने पर क्रेमलिन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि रूसी सेना यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रही है और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था स्थिर है। उन्होंने ट्रंप पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की बातों से प्रभावित होने का आरोप लगाया।

    ट्रंप के पेपर टाइगर वाले बयान पर क्रेमलिन का करारा जवाब (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस को पेपर टाइगर कहे जाने पर रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। कहा, रूसी सेना यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रही है और तमाम प्रतिबंधों व वैश्विक उठापटक के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था स्थिर है।

    क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा, ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की बताई बातें सुनकर ऐसा बोल रहे हैं। मंगलवार को अमेरिका में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। ट्रंप ने मंगलवार अपने रुख में बड़ा बदलाव करते हुए कहा था कि उन्हें विश्वास है कि यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा साढ़े तीन वर्ष की लड़ाई में जीती गई जमीन यूक्रेनी सेना वापस ले सकती है।

    जेलेंस्की ने ट्रंप का किया स्वागत

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और रूस इस समय बड़े आर्थिक संकट में हैं, यूक्रेन इस मौके का फायदा उठा सकता है। ट्रंप के बदले रुख का यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्वागत किया है।

    क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, जमीनी हकीकत यह है कि पश्चिमी देशों के सैन्य विशेषज्ञों के अनुमानों को खारिज करते हुए यूक्रेन में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है और वह अपने नुकसान कम और कम करती जा रही है। इसके बावजूद हम युद्धविराम के लिए वार्ता को तैयार हैं और यूक्रेन नहीं। ट्रंप के पेपर टाइगर बताए जाने पर पेस्कोव ने कहा, रूस टाइगर नहीं बियर था और पेपर बियर जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं है।

    यूक्रेन का रूसी बंदरगाह पर हमला, दो मरे

    यूक्रेन ने बुधवार को रूस के नोवोरोसिस्क शहर के बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया। इस हमले में दो लोग मारे गए हैं और छह घायल हुए हैं। हमले के बाद शहर में आपातस्थिति की घोषणा कर दी गई है। हमले का शिकार हुआ नोवोरोसिस्क बंदरगाह काला सागर पर बना है और इसके जरिये बड़े पैमाने पर तेल और खाद्यान्न का निर्यात होता है। इसी के साथ शहर की कैस्पियन तेल पाइपलाइन पर भी ड्रोन हमला हुआ है जिसमें दो लोग घायल हुए हैं।