ट्रंप के पेपर टाइगर वाले बयान पर क्रेमलिन का करारा जवाब, यूक्रेन में हमलों के बीच रूस की बड़ी प्रतिक्रिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस को पेपर टाइगर कहे जाने पर रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। कहा, रूसी सेना यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रही है और तमाम प्रतिबंधों व वैश्विक उठापटक के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था स्थिर है।

क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा, ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की बताई बातें सुनकर ऐसा बोल रहे हैं। मंगलवार को अमेरिका में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। ट्रंप ने मंगलवार अपने रुख में बड़ा बदलाव करते हुए कहा था कि उन्हें विश्वास है कि यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा साढ़े तीन वर्ष की लड़ाई में जीती गई जमीन यूक्रेनी सेना वापस ले सकती है।

जेलेंस्की ने ट्रंप का किया स्वागत अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और रूस इस समय बड़े आर्थिक संकट में हैं, यूक्रेन इस मौके का फायदा उठा सकता है। ट्रंप के बदले रुख का यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्वागत किया है।

क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, जमीनी हकीकत यह है कि पश्चिमी देशों के सैन्य विशेषज्ञों के अनुमानों को खारिज करते हुए यूक्रेन में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है और वह अपने नुकसान कम और कम करती जा रही है। इसके बावजूद हम युद्धविराम के लिए वार्ता को तैयार हैं और यूक्रेन नहीं। ट्रंप के पेपर टाइगर बताए जाने पर पेस्कोव ने कहा, रूस टाइगर नहीं बियर था और पेपर बियर जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं है।