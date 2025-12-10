'आपकी यात्रा के लिए भारत ही एकमात्र देश नहीं होना चाहिए', पुतिन से क्यों बोले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आधिकारिक राजकीय यात्रा का निमंत्रण दिया और मजाक में कहा कि भारत ही एकमात्र देश नहीं होना चाहिए जहां वे यात्रा करें। दोनों नेताओं की मुलाकात मॉस्को में हुई, इस साल रूस में यह उनकी दूसरी मुलाकात थी। प्रबोवो ने पुतिन की हाल ही में भारत यात्रा का जिक्र करते हुए रूसी नेता को 2026 या 2027 तक अपनी सुविधानुसार इंडोनेशिया आने का निमंत्रण दिया।

रूसी राष्ट्रपति की हालिया भारत यात्रा का जिक्र करते हुए, प्रबोवो ने कहा कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए, मैं आपको अपनी सुविधानुसार इंडोनेशिया आने का निमंत्रण देना चाहूंगा। संभवतः यह 2026 या 2027 में संभव हो सकता है। हमें अपने देश में आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी होगी। क्योंकि भारत ही एकमात्र देश नहीं होना चाहिए जहां आप यात्रा करें... यह सुनकर पुतिन हंस पड़े।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की मॉस्को यात्रा पुतिन के भारत दौरे के तुरंत बाद हुई है। भारत में पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक चर्चा की। इस यात्रा को भारत-रूस संबंधों की गहराई का एक सशक्त सार्वजनिक संकेत माना गया, विशेष रूप से तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीद पर भारत द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत के भारी शुल्क के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव बढ़ गया था।