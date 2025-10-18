रूस के कलमीकिया में यूपी से लाए गए बुद्ध के पवित्र अवशेषों को देखने 50,000 श्रद्धालु पहुंचे, लगी लंबी कतार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के कलमीकिया स्थित एक मठ में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लगाई गई। अबतक 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए।

इस दौरान एक किलोमीटर तक लंबी कतार लग गई थी। संस्कृति मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि रविवार तक 50,000 से अधिक श्रद्धालु प्रतिष्ठित गेडेन शेडुप चोइकोरलिंग मठ में स्थापित अवशेषों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर चुके हैं, जिसे शाक्यमुनि बुद्ध के स्वर्ण निवास के नाम से जाना जाता है।