    रूस के कलमीकिया में यूपी से लाए गए बुद्ध के पवित्र अवशेषों को देखने 50,000 श्रद्धालु पहुंचे, लगी लंबी कतार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:54 PM (IST)

    रूस के कलमीकिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 50,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। शाक्यमुनि बुद्ध के स्वर्ण निवास में स्थापित इन अवशेषों को उत्तर प्रदेश से लाया गया। कलमीकिया में बौद्ध धर्म प्रमुख है और प्रतिनिधिमंडल वहां धार्मिक सेवाएं प्रदान कर रहा है।

    श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के कलमीकिया स्थित एक मठ में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लगाई गई। अबतक 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए।

    इस दौरान एक किलोमीटर तक लंबी कतार लग गई थी। संस्कृति मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि रविवार तक 50,000 से अधिक श्रद्धालु प्रतिष्ठित गेडेन शेडुप चोइकोरलिंग मठ में स्थापित अवशेषों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर चुके हैं, जिसे शाक्यमुनि बुद्ध के स्वर्ण निवास के नाम से जाना जाता है।

    पवित्र अवशेषों को एलिस्टा लाया गया

    भारत की राष्ट्रीय धरोहर माने जाने वाले इन पवित्र अवशेषों को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा एलिस्टा लाया गया, जिसमें वरिष्ठ भारतीय भिक्षु भी शामिल थे।

    बयान में क्या कहा गया?

    बयान में कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल कलमीकिया की बौद्ध बहुल आबादी के लिए विशेष धार्मिक सेवाएं और आशीर्वाद आयोजित कर रहा है। कलमीकिया यूरोप का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जहां बौद्ध प्रमुख धर्म है।

