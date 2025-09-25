Language
    पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस को फिर बनाया गया निशाना, महिलाओं-बच्चों समेत करीब दर्जनभर लोग घायल

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:00 AM (IST)

     पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जफर एक्सप्रेस को फिर निशाना बनाया गया है। ट्रैक पर बम लगाकर ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की गई। इसमें ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और एक पलट गया। ट्रेन में 270 लोग सवार थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक को कोई नुकसान नहीं पाए जाने पर ट्रेन संचालन बहाल कर दिया गया था।

    पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस को फिर बनाया गया निशाना (सांकेतिक तस्वीर)

     पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जफर एक्सप्रेस को फिर निशाना बनाया गया है। ट्रैक पर बम लगाकर ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की गई। इसमें ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और एक पलट गया।

    महिलाओं व बच्चों समेत करीब दर्जनभर लोग घायल

    इस घटना में महिलाओं व बच्चों समेत करीब दर्जनभर लोग घायल हो गए। क्वेटा और पेशावर के बीच चलने वाली इस ट्रेन को गत मार्च में हाईजैक कर लिया गया था। तब से कई बार जफर एक्सप्रेस पर हमला हो चुका है।

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार, क्वेटा जा रही जफर एक्सप्रेस को मंगलवार को मस्तुंग के स्पिजेंड इलाके में बम धमाके में निशाना बनाया गया। इलाके में महज दस घंटे के अंदर यह दूसरा विस्फोट था। बलूचिस्तान को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले मुख्य रेलमार्ग पर सुबह के समय भी धमाका किया गया था।

     घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया

    ट्रैक को कोई नुकसान नहीं पाए जाने पर ट्रेन संचालन बहाल कर दिया गया था। लेकिन शाम को जब ट्रेन क्वेटा की तरफ जा रही थी तो स्पिजेंड इलाके में ट्रैक पर फिर विस्फोट कर दिया गया। ट्रेन में 270 लोग सवार थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।