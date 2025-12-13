यूट्यूब ने पाकिस्तान में बैन किया रियलिटी शो, Love Island डेटिंग शो विवादों में घिरने के बाद लिया फैसला

डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन के सुपरहिट शो "Love Island" की नकल पर बना तुर्की प्रोडक्शन "लाजवाल इश्क" इस्तांबुल के लग्जरी विला में आठ पाकिस्तानी युवक-युवतियों को लेकर आया था, जहां बिकिनी, फ्लर्टिंग, किसिंग और बेड शेयरिंग जैसे दृश्य खुलेआम दिखाए जा रहे थे।

शुरू में इसे "आधुनिक रोमांस का मजेदार एस्केप" बताया गया, लेकिन जैसे ही इसका ट्रेलर और एपिसोड पाकिस्तान में वायरल हुए, यह सीधे देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और कानूनी सीमाओं से टकरा गया। पाकिस्तान में विवाह से बाहर डेटिंग और यौन संबंध न सिर्फ सामाजिक तौर पर वर्जित हैं, बल्कि कानूनन भी दंडनीय हैं। नतीजा यह हुआ कि 50 एपिसोड रिलीज होने के बाद यूट्यूब ने पूरे पाकिस्तान में इस शो को ब्लॉक कर दिया।