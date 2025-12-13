यूट्यूब ने पाकिस्तान में बैन किया रियलिटी शो, Love Island डेटिंग शो विवादों में घिरने के बाद लिया फैसला
पाकिस्तान में ब्रिटिश शो लव आइलैंड के समान एक रियलिटी डेटिंग शो लाजवाल इश्क को यूट्यूब ने बैन कर दिया है। पाकिस्तान में हंगामा मचने के बाद कंपनी ने फै ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन के सुपरहिट शो "Love Island" की नकल पर बना तुर्की प्रोडक्शन "लाजवाल इश्क" इस्तांबुल के लग्जरी विला में आठ पाकिस्तानी युवक-युवतियों को लेकर आया था, जहां बिकिनी, फ्लर्टिंग, किसिंग और बेड शेयरिंग जैसे दृश्य खुलेआम दिखाए जा रहे थे।
शुरू में इसे "आधुनिक रोमांस का मजेदार एस्केप" बताया गया, लेकिन जैसे ही इसका ट्रेलर और एपिसोड पाकिस्तान में वायरल हुए, यह सीधे देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और कानूनी सीमाओं से टकरा गया।
पाकिस्तान में विवाह से बाहर डेटिंग और यौन संबंध न सिर्फ सामाजिक तौर पर वर्जित हैं, बल्कि कानूनन भी दंडनीय हैं। नतीजा यह हुआ कि 50 एपिसोड रिलीज होने के बाद यूट्यूब ने पूरे पाकिस्तान में इस शो को ब्लॉक कर दिया।
होस्ट आयशा उमर को भयंकर ट्रोलिंग और गालियों का सामना करना पड़ा, जबकि शो के मेकर्स ने दावा किया कि यह "राजनीतिक दबाव" के कारण हुआ है और दर्शकों से वीपीएनइस्तेमाल करने की अपील की। यह घटना एक बार फिर पाकिस्तानी समाज में पश्चिमी मनोरंजन, व्यक्तिगत आज़ादी और धार्मिक-परंपरागत मूल्यों के बीच गहरे टकराव को उजागर करती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।