Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूट्यूब ने पाकिस्तान में बैन किया रियलिटी शो, Love Island डेटिंग शो विवादों में घिरने के बाद लिया फैसला

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:25 AM (IST)

    पाकिस्तान में ब्रिटिश शो लव आइलैंड के समान एक रियलिटी डेटिंग शो लाजवाल इश्क को यूट्यूब ने बैन कर दिया है। पाकिस्तान में हंगामा मचने के बाद कंपनी ने फै ...और पढ़ें

    Hero Image

    यूट्यूब ने 'लव आइलैंड' पर आधारित पाकिस्तानी रियलिटी शो को हटा दिया है (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन के सुपरहिट शो "Love Island" की नकल पर बना तुर्की प्रोडक्शन "लाजवाल इश्क" इस्तांबुल के लग्जरी विला में आठ पाकिस्तानी युवक-युवतियों को लेकर आया था, जहां बिकिनी, फ्लर्टिंग, किसिंग और बेड शेयरिंग जैसे दृश्य खुलेआम दिखाए जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुरू में इसे "आधुनिक रोमांस का मजेदार एस्केप" बताया गया, लेकिन जैसे ही इसका ट्रेलर और एपिसोड पाकिस्तान में वायरल हुए, यह सीधे देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और कानूनी सीमाओं से टकरा गया।

    पाकिस्तान में विवाह से बाहर डेटिंग और यौन संबंध न सिर्फ सामाजिक तौर पर वर्जित हैं, बल्कि कानूनन भी दंडनीय हैं। नतीजा यह हुआ कि 50 एपिसोड रिलीज होने के बाद यूट्यूब ने पूरे पाकिस्तान में इस शो को ब्लॉक कर दिया।

    होस्ट आयशा उमर को भयंकर ट्रोलिंग और गालियों का सामना करना पड़ा, जबकि शो के मेकर्स ने दावा किया कि यह "राजनीतिक दबाव" के कारण हुआ है और दर्शकों से वीपीएनइस्तेमाल करने की अपील की। यह घटना एक बार फिर पाकिस्तानी समाज में पश्चिमी मनोरंजन, व्यक्तिगत आज़ादी और धार्मिक-परंपरागत मूल्यों के बीच गहरे टकराव को उजागर करती है।