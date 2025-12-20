विश्व बैंक से पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की सहायता, IMF ने भी लोन के लिए दी मंजूरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान को आर्थिक स्थिरता देने की दिशा में अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से लगातार समर्थन मिल रहा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने पाकिस्तान को 120 करोड़ डॉलर की नई ऋण सहायता को मंजूरी दी है, जो दो किस्तों में दी जाएगी।
इसी क्रम में विश्व बैंक ने देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए 70 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।
यह राशि विश्व बैंक के समावेशी विकास के लिए सार्वजनिक संसाधन - बहु-चरणीय कार्यक्रमबद्ध दृष्टिकोण (पीआरआइडी-एमपीए) के तहत दी जाएगी, जिसके अंतर्गत कुल 135 करोड़ डालर तक की फंडिंग संभव है। इसमें से 60 करोड़ डॉलर संघीय कार्यक्रमों के लिए और 10 करोड़ डॉलर सिंध प्रांत के एक कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए हैं।
यह मंजूरी अगस्त में पंजाब में प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए दिए गए 4.79 करोड़ डॉलर के विश्व बैंक अनुदान के बाद आई है। विश्व बैंक की पाकिस्तान के लिए देश प्रमुख बोलोरमा अमगाबाजार ने कहा कि समावेशी और सतत विकास के लिए घरेलू संसाधनों को जुटाना और उनका पारदर्शी व प्रभावी उपयोग जरूरी है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
