'ये पैसा किसका है', पाकिस्तानी स्पीकर ने लहराए नोट, 12 सांसदों ने इस पर अपना दावा जताया
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सोमवार को उस समय एक हास्यपूर्ण क्षण देखने को मिला जब स्पीकर अयाजसादिक ने सदन में पड़े 5,000 पाकिस्तानी रुपये के दस नोट ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सोमवार को उस समय एक हास्यपूर्ण क्षण देखने को मिला जब स्पीकर अयाज सादिक ने सदन में पड़े 5,000 पाकिस्तानी रुपये के दस नोट उठाए, उन्हें हवा में लहराया और पूछा, "ये किसके पैसे हैं? चाहे किसी के भी हों, कृपया अपना हाथ उठाएं।" जवाब में, एक दर्जन सदस्यों ने तुरंत अपने हाथ उठा दिए।
जब उन्होंने देखा कि दर्जनभर सदस्यों के हाथ खड़े हैं तो उन्होंने कहा कि इतने तो पैसे भी नहीं हैं जितने लोगों के हाथ खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने उन नोटों को अपने पास रख लिया।
बाद में मामला सुलझ गया जब पाकिस्तान के आज टीवी के अनुसार पीटीआई नेता मोहम्मद इकबाल अफरीदी को पैसे का असली हकदार पाया गया। उन्होंने बाद में विधानसभा कार्यालय से नकद राशि प्राप्त की।
यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जहां उपयोगकर्ताओं ने सांसदों का मजाक उड़ाया। एक उपयोगकर्ता ने लिखा कि सिस्टम के सड़े हुए अंडे जबकि दूसरे ने टिप्पणी की कि ये वो लोग हैं जो विधानसभा में बैठे हैं। सभी धोखेबाज और भ्रष्ट हैं। जब तक ये चरित्रहीन लोग शीर्ष पदों पर काबिज रहेंगे, पाकिस्तान कभी समृद्ध नहीं हो सकता।
