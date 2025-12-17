पाकिस्तान में बस पर बड़ा हमला, 18 यात्रियों का किया अपहरण; कई घायल

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:27 AM (IST)

    पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक बस में सवार 18 पुरुषों का अपहरण कर लिया। ये लोग क्वेटा की ओर जा रहे थे। यह घटना सोमवार रात घोटक ...और पढ़ें

    पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने 18 बस यात्रियों का किया अपहरण (फाइल फोटो)

    पीटीआई, कराची। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक बस में सवार 18 पुरुषों का अपहरण कर लिया। ये लोग क्वेटा की ओर जा रहे थे। यह घटना सोमवार रात घोटकी क्षेत्र के पास हुई, जब हमलावरों ने सिंध और पंजाब सीमा के निकट हाईवे लिंक रोड पर बस पर गोलीबारी की और 18 पुरुष यात्रियों को बंधक बना लिया।

    गोलीबारी में बस का चालक और कुछ यात्री घायल हो गए। बस में यात्रा कर रही एक महिला यात्री के अनुसार घटनास्थल पर 18 से 20 हमलावर मौजूद थे। सभी सशस्त्र थे और उनके चेहरे ढके थे।

    हमलावरों ने 25 यात्रियों से बस से उतरने के लिए कहा, लेकिन महिला यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। सिंध के गृह मंत्री के प्रवक्ता जिया उल हसन लांझर ने कहा कि बस में चालक और क्लीनर के अलावा लगभग 30 यात्री थे।