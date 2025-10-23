इनामी तालिबानी कमांडर का आसिम मुनीर को खुला चैलेंज, कहा- अगर मर्द हो तो...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने खुली धमकी दी है। TTP ने हाल ही में कई वीडियो जारी किए हैं। इनमें उनका एक शीर्ष कमांडर असीम मुनीर को ललकारता नजर आ रहा है।

कमांडर ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों को मौत के मुंह में भेजने के बजाय अपने शीर्ष अधिकारियों को युद्ध के मैदान में उतारे। यह धमकी ऐसे समय में आई है, जब TTP के हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है।

8 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में TTP ने एक घात लगाकर हमला किया, जिसमें उनके दावे के मुताबिक 22 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। वीडियो में हमले की फुटेज, लूटी गई गोलियां और वाहन भी दिखाए गए हैं। हालांकि, पाकिस्तानी सेना ने इस हमले में केवल 11 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है।

TTP कमांडर काजिम की धमकी TTP के एक वरिष्ठ कमांडर ने वीडियो में सीधे आसिम मुनीर को चुनौती दी। काजिम ने कहा, "अगर तुम मर्द हो तो सामने आकर लड़ो।" उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा, "अगर तुमने मां का दूध पिया है, तो हमसे मुकाबला करो।" इस धमकी के बाद 21 अक्टूबर को पाकिस्तानी अधिकारियों ने काजिम की गिरफ्तारी के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये के इनाम की घोषणा की।

TTP के वीडियो से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। जानकारों का मानना है कि इन वीडियो और हमलों का मकसद न केवल सेना का मनोबल तोड़ना है, बल्कि आम जनता में डर पैदा करना भी है। कुर्रम हमले ने यह साफ कर दिया कि TTP अब पहले से कहीं अधिक संगठित और आक्रामक हो गया है।