अफगानिस्तान से संघर्ष की कीमत चुका रहा पाकिस्तान, 600 रुपये किलो बिक रहा टमाटर
अफगानिस्तान के साथ संघर्ष की पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सीमा पर तनाव के कारण पूरे देश में सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। रावलपिंडी में टमाटर 600 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रावलपिंडी के सब्जी मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष के हवाले से कहा कि टमाटर की आपूर्ति कम है, जबकि मांग अधिक है।
आईएएनएस, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान के साथ संघर्ष की पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सीमा पर तनाव के कारण पूरे देश में सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। रावलपिंडी में टमाटर 600 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।
प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रावलपिंडी के सब्जी मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष के हवाले से कहा कि टमाटर की आपूर्ति कम है, जबकि मांग अधिक है। अब अफगानिस्तान से टमाटर का आयात नहीं किया जा रहा है। जब तक आपूर्ति पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती, कीमतों में कमी नहीं आएगी और यह उछाल जारी रहेगा।
रिपोर्ट में बताया गया है कि छोटे सब्जी विक्रेताओं ने ऊंची कीमतों के कारण टमाटर, मटर, अदरक और लहसुन बेचना बंद कर दिया है। लहसुन 400 रुपये प्रति किलो और अदरक 750 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। प्याज 120 रुपये प्रति किलो और मटर 500 रुपये प्रति किलो हो गया है।
इस बीच, पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफगान शरणार्थियों से स्वेच्छा से अपने देश लौटने कहा है। ऐसा न करने पर बल प्रयोग की चेतावनी दी गई है।
वहीं, एनआइ के अनुसार, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए युद्ध विराम समझौते के संबंध में जानकारी दी है।
इसमें कहा गया है कि समझौता पूरी तरह से युद्धविराम, आपसी सम्मान, एक-दूसरे के सुरक्षा बलों, नागरिकों और सुविधाओं पर हमलों से बचने, बातचीत के जरिए सभी मामलों का समाधान करने पर जोर देता है।''
