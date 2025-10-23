Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अफगानिस्तान से संघर्ष की कीमत चुका रहा पाकिस्तान, 600 रुपये किलो बिक रहा टमाटर

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:45 AM (IST)

    अफगानिस्तान के साथ संघर्ष की पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सीमा पर तनाव के कारण पूरे देश में सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। रावलपिंडी में टमाटर 600 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रावलपिंडी के सब्जी मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष के हवाले से कहा कि टमाटर की आपूर्ति कम है, जबकि मांग अधिक है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रावलपिंडी में टमाटर 600 रुपये प्रति किलो बिक रहा है (फोटो- रॉयटर)

    आईएएनएस, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान के साथ संघर्ष की पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सीमा पर तनाव के कारण पूरे देश में सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। रावलपिंडी में टमाटर 600 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।

    प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रावलपिंडी के सब्जी मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष के हवाले से कहा कि टमाटर की आपूर्ति कम है, जबकि मांग अधिक है। अब अफगानिस्तान से टमाटर का आयात नहीं किया जा रहा है। जब तक आपूर्ति पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती, कीमतों में कमी नहीं आएगी और यह उछाल जारी रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिपोर्ट में बताया गया है कि छोटे सब्जी विक्रेताओं ने ऊंची कीमतों के कारण टमाटर, मटर, अदरक और लहसुन बेचना बंद कर दिया है। लहसुन 400 रुपये प्रति किलो और अदरक 750 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। प्याज 120 रुपये प्रति किलो और मटर 500 रुपये प्रति किलो हो गया है।

    इस बीच, पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफगान शरणार्थियों से स्वेच्छा से अपने देश लौटने कहा है। ऐसा न करने पर बल प्रयोग की चेतावनी दी गई है।

    वहीं, एनआइ के अनुसार, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए युद्ध विराम समझौते के संबंध में जानकारी दी है।

     

    इसमें कहा गया है कि समझौता पूरी तरह से युद्धविराम, आपसी सम्मान, एक-दूसरे के सुरक्षा बलों, नागरिकों और सुविधाओं पर हमलों से बचने, बातचीत के जरिए सभी मामलों का समाधान करने पर जोर देता है।'' 