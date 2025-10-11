पाकिस्तान में टीएलपी का आरोप, पुलिस फायरिंग में मारे गए 11 कार्यकर्ता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) ने शनिवार को आरोप लगाया कि पुलिस फायरिंग में उसके 11 समर्थक मारे गए। गोली तब चलाई गई, जब वे गाजा में इजरायली कार्रवाई के खिलाफ अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन के लिए इस्लामाबाद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे।

वहीं, अधिकारियों का कहना है कि टीएलपी के साथ दो दिन पहले शुरू हुई झड़पों में 40 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि शनिवार को हिंसक झड़पें तब शुरू हुईं, जब लाहौर के आजादी चौक पर रात भर डेरा डाले रहने वाले 15,000 टीएलपी कार्यकर्ताओं ने सुबह इस्लामाबाद की ओर फिर से मार्च शुरू किया।