पाकिस्तान में टीएलपी का आरोप, पुलिस फायरिंग में मारे गए 11 कार्यकर्ता
पाकिस्तान की तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी (टीएलपी) ने आरोप लगाया है कि गाजा में इजरायली कार्रवाई के खिलाफ अमेरिकी दूतावास की ओर मार्च कर रहे उसके 11 समर्थक पुलिस फायरिंग में मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि इन झड़पों में 40 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 15,000 टीएलपी कार्यकर्ताओं के लाहौर से इस्लामाबाद की ओर बढ़ने पर उन्हें रोकने के लिए कई स्थानों पर अवरोध लगाए गए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) ने शनिवार को आरोप लगाया कि पुलिस फायरिंग में उसके 11 समर्थक मारे गए। गोली तब चलाई गई, जब वे गाजा में इजरायली कार्रवाई के खिलाफ अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन के लिए इस्लामाबाद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे।
वहीं, अधिकारियों का कहना है कि टीएलपी के साथ दो दिन पहले शुरू हुई झड़पों में 40 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि शनिवार को हिंसक झड़पें तब शुरू हुईं, जब लाहौर के आजादी चौक पर रात भर डेरा डाले रहने वाले 15,000 टीएलपी कार्यकर्ताओं ने सुबह इस्लामाबाद की ओर फिर से मार्च शुरू किया।
मुख्य झड़पें शाहदरा और मुरीदके इलाकों के बीच हुईं। उन्होंने कहा खारियां शहर में वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए एक गड्ढा खोद दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सराय आलमगीर में झेलम पुल के पास और चेनाब नदी के वजीराबाद की ओर भी यही उपाय अपनाए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।