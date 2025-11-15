पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तीसरे दौर की वार्ता विफल, दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार

पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि अफगानिस्तान के साथ तीन दौर की वार्ता में आतंकवाद से निपटने पर कोई समझौता नहीं हो सका, जिसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है।

सात नवंबर को इस्तांबुल में हुई तीसरे दौर की वार्ता अफगानिस्तान की धरती का आतंकवादियों द्वारा हमला करने के लिए इस्तेमाल करने संबंधी पाकिस्तान की मुख्य चिंता के समाधान पर किसी समझौते के बिना समाप्त हो गई।

विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी से द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति के बारे में कहा कि वह संबंधों को वर्णित करने के लिए शब्दों का चयन करते समय बहुत सावधान रहेंगे। स्पष्ट रूप से वार्ता में एक गतिरोध है।