पाकिस्तान में 80 लाख लोग बेरोजगार; पाक अदालत में उठी भारतीय सिख महिला के निर्वासन की मांग

एएनआइ, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ब्यूरो आफ स्टैटिस्टिक्स (पीबीएस) द्वारा जारी श्रम बल सर्वेक्षण (एलएफएस) 2024-2025 में बताया गया है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी दर में वृद्धि के कारण देश में बेरोजगार लोगों की संख्या 80 लाख के आंकड़े को पार कर गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आर्य न्यूज ने बताया कि बेरोजगारी दर 0.8 प्रतिशत अंक बढ़कर 7.1 प्रतिशत पर पहुंच गई है। पाकिस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ है और श्रम बल की संख्या 7.72 करोड़ तक पहुंच गई है। रिपोर्ट किए गए चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि जबकि कार्यशील आयु की जनसंख्या 43 प्रतिशत है, बेरोजगार या निष्कि्रय जनसंख्या 53.8 प्रतिशत है। अक्टूबर में विश्व बैंक ने पाकिस्तान के हालिया गरीबी में कमी के दावों पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि केवल सीमित समूहों ने ही कुछ हद तक सुधार देखा है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या आर्थिक दबावों के तहत संघर्ष कर रही है।

विश्व बैंक ने कहा कि उसकी गरीबी मापने की मॉडल सामान्य प्रवृत्तियों को प्रदान करने के लिए बनाए गए थे, न कि सांख्यिकीय रूप से सटीक डाटा के लिए। पाकिस्तानी अदालत में उठी भारतीय सिख महिला के निर्वासन की मांग एक पूर्व सिख विधायक ने बुधवार को एक पाकिस्तानी अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें एक भारतीय सिख महिला की ''गिरफ्तारी और निर्वासन'' की मांग की गई है, जिसने एक स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति से विवाह किया है।

पाकिस्तानी प्रांत पंजाब विधानसभा के पूर्व सदस्य महिंदर पाल सिंह ने लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि 48 वर्षीय सरबजीत कौर पाकिस्तान आने के बाद गायब हो गई हैं और वह संभवत: एक ''जासूस'' हैं।