संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली जजों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज, आसिम मुनीर से जुड़ा है मामला

एएनआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में 27 वें संविधान संशोधन को चुनौती देने की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चार न्यायाधीशों की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वे अपनी याचिका नवगठित फेडरल कांस्टिट्यूशन कोर्ट में पेश करें।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश- मोहसिन अख्तर कयानी, बाबर सत्तार, सरदार एजाज इशाक खान और समान रिफत इम्तियाज ने अनुच्छेद 184 (3) के तहत संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया।