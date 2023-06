शहबाज शरीफ भारत में होने वाली एससीओ बैठक में होंगे शामिल, PAK ने कहा- वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे PM

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत में होने वाली एससीओ-सीएचएस की 23वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

बता दें कि एससीओ-सीएचएस की 23वीं बैठक 4 जुलाई को होने वाली है। ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज द्वारा इस बैठक में हिस्सा लेने की जानकारी भी सामने आई है। वर्तमान में एससीओ-सीएचएस की बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित किया था।

